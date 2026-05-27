Καρατζαφέρης στον ΣΚΑΪ: Ο Μητσοτάκης πρέπει να στείλει ανθοδέσμη στον Τσίπρα

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, την ανακοίνωση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ» από τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας πως η νέα πολιτική κίνηση μόνο όφελος μπορεί να φέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι «το πολιτικό σκηνικό έχει περάσει από το τραγικό στο κωμικό και οδεύει προς το γελοίο», ενώ σχολίασε σκωπτικά την εκδήλωση στο Θησείο, λέγοντας πως «μετά από τόση προσπάθεια και τόση περιοδεία, περίμενα να είναι περισσότεροι οι ΕΛΑΣίτες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το όνομα του νέου κόμματος «δεν είναι πρωτότυπο» και πως δεν άκουσε «κάτι καινούργιο» από την παρουσίαση του πρώην πρωθυπουργού. Αναφερόμενος μάλιστα στο πολιτικό παρασκήνιο και τις ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, προέβλεψε συγκρούσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη «για το ποιος θα είναι μπροστά και ποιος πίσω».

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν και για τα στελέχη που πλαισιώνουν τη νέα προσπάθεια, λέγοντας πως «περίμενα ένας πρώην πρωθυπουργός, έστω και ο Τσίπρας, να είχε μια άλλη ομάδα».

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης έκλεισε την τοποθέτησή του σημειώνοντας πως «ο Μητσοτάκης είναι ευγενής άνθρωπος. Πιστεύω ότι πρέπει να στείλει ανθοδέσμη στον Τσίπρα».

Χρησιμοποιώντας μάλιστα ομηρικούς συμβολισμούς, πρόσθεσε:

«Όσο η Ιθάκη γύριζε, λέγαμε τι θα κάνει. Τελικά τον έφαγαν οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες και Ιθάκη δεν έφτασε. Η Πηνελόπη θα περιμένει».

«Η Καρυστιανού θα χάνει κάθε μέρα που περνάει»

Αναφορά έκανε και στη Μαρία Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι «κάθε μέρα που περνάει θα χάνει, γιατί οι εντυπώσεις έφυγαν». Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι στην πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της του άρεσαν δύο πράγματα: «Το φόρεμά της, που ήταν πάρα πολύ λευκό με το μαύρο τριαντάφυλλο, και το χαμόγελό της. Είδα ότι έφυγε η θλίψη».

Παράλληλα, σχολίασε πως «ούτε τον Φαραντούρη έπρεπε να χάσει, ούτε τον Καραχάλιο», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για δύο πρόσωπα που «μπορούσαν να το καθοδηγήσουν», παρά το γεγονός ότι – όπως είπε – ο δεύτερος «ίσως αποδείχθηκε περισσότερο λαλίστατος απ’ όσο έπρεπε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.