Τραμπ: Δεν θα προχωρήσει τίποτα στο Ουκρανικό αν δεν «κάτσουμε κάτω» εγώ και ο Πούτιν

Σε νέα παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας περαιτέρω την ασάφεια και την αβεβαιότητα γύρω από τη συνάντηση των ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία εξέλιξη στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία μέχρι να συναντηθούν αυτός και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί μέχρι να συναντηθούμε με τον Πούτιν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One λίγο πριν προσγειωθεί στο Ντουμπάι, στον τρίτο σταθμό του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή. Η απουσία του Πούτιν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες για την Ουκρανία στην Τουρκία την Πέμπτη υποβάθμισε τις προοπτικές για τις συνομιλίες.

«Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι να βρεθούμε με τον Πούτιν, εντάξει; Και προφανώς εκείνος δεν σκόπευε να πάει. Ήταν να πάει, αλλά νόμιζε ότι θα πήγαινα κι εγώ. Δεν θα πήγαινε αν δεν ήμουν εκεί και δεν πιστεύω ότι πρόκειται να γίνει κάτι, είτε σας αρέσει είτε όχι, μέχρι να συναντηθούμε εγώ κι εκείνος. Αλλά θα πρέπει να το λύσουμε, γιατί πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ καθώς προσγειωνόταν στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν απογοητεύτηκε που στη ρωσική αντιπροσωπεία που εστάλη στην Τουρκία την Πέμπτη για υψηλού επιπέδου συνομιλίες με την Ουκρανία δεν συμμετείχε ο Πούτιν. «Δεν απογοητεύομαι από τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως υπογράμμισε ότι «δεν απογοητεύομαι. Γιατί να είμαι απογοητευμένος; Μόλις αποκομίσαμε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, και εσείς απογοητεύεστε για μια αντιπροσωπεία; Δεν ξέρω τίποτα για την αντιπροσωπεία, ούτε που το έψαξα».

Η αναμενόμενη νέα φάση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Τουρκία κατέληξε σε αδιέξοδο και σε αλληλοκατηγορίες, καθώς οι δύο πλευρές αφίχθηκαν σε διαφορετικές πόλεις και παρέμεινε ασαφές εάν θα συναντηθούν καν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παρέστη, στέλνοντας μεσαίου επιπέδου αξιωματούχους στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη ρωσική αποστολή «διακοσμητική», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα δεν έχει πρόθεση για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε νωρίτερα την Πέμπτη ότι ένα ταξίδι στην Τουρκία παραμένει στο τραπέζι, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, ακόμα και μετά τις δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων πως δεν υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο.

«Αν συνέβαινε κάτι, θα πήγαινα την Παρασκευή, αν ήταν σκόπιμο», είπε κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής συνάντησης στην Ντόχα.

Ρωσία: Δεν υπάρχει συνεννόηση για τον χρόνο έναρξης των διαπραγματεύσεων

Κι ενώ το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν οι συνομιλίες θα διεξαχθούν, το κλίμα αβεβαιότητας πυροδοτούν περαιτέρω δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ροντίον Μιρόσνικ, ο οποίος δήλωσε ότι η συζήτηση για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα είναι δυνατή μόνο όταν συμφωνηθεί μια στρατηγική για την επίλυση της σύγκρουσης.

Σε αυτό το κλίμα, πηγή του ρωσικού πρακτορείου TASS ανέφερε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει συνεννόηση για τον χρόνο έναρξης των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, το Κίεβο δεν έχει ακόμη εκφράσει τη θέση του».

Η Ουκρανία εξετάζει αν θα στείλει αντιπροσωπεία

Την ίδια ώρα, ουκρανική διπλωματική πηγή αναφέρει ότι η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια ομάδα στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει να πει η ρωσική αντιπροσωπεία, αλλά και να αξιολογήσει κατά πόσο η ομάδα αυτή έχει εξουσιοδότηση να λάβει αποφάσεις.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι εάν η ρωσική αντιπροσωπεία είναι διατεθειμένη να διεξαχθεί μια «σοβαρή συζήτηση», τότε η ουκρανική πλευρά ενδέχεται να εμπλακεί στις συνομιλίες.

Ωστόσο, εάν η ρωσική αντιπροσωπεία δεν επιδείξει μία σοβαρή προσέγγιση απέναντι στις διαπραγματεύσεις, «θα έχουμε το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για ρωσική φάρσα και όχι για ουσιαστική προσπάθεια για ειρήνη», τόνισε η πηγή.

