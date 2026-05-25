Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι του χωριού Ψήνα του δήμου Δωδώνης, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τον Μάρτιο στα Ιωάννινα. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, εκκλησίες και δημόσια κτίρια.

Τρις μήνες μετά, οι μετασεισμοί στην περιοχή συνεχίζουν, με τους κατοίκους να ανησυχούν και να αναμένουν μέτρα στήριξης. Οι ίδιοι καταγγέλλουν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αδράνεια του δήμου, καθώς δεν έχει καταθέσει τους φακέλους πληγέντων στο αρμόδιο υπουργείο και καθυστερήσεις στη στήριξη.

Πηγή: skai.gr

