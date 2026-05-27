Η εταιρεία κατασκευής πολυτελών σπορ αυτοκινήτων Ferrari αποκάλυψε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο - το αξίας 640.000 δολαρίων Luce.

Το νέο μοντέλο ξεφεύγει από την εμφάνιση των τυπικών Ferrari, καθώς αποτελεί το πρώτο πενταθέσιο όχημα στην ιστορία της ιταλικής μάρκας, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το δημιουργικό γραφείο LoveFrom, που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Σερ Τζόνι Άιβ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε στη Ρώμη ότι το Luce, που στα ιταλικά σημαίνει «φως», χρειάστηκε μισή δεκαετία για να αναπτυχθεί.

Ο Βίνια παρουσίασε επίσης το νέο αυτοκίνητο στον Πάπα Λέοντα την Τρίτη, ο οποίος κάθισε μέσα στο όχημα και του προσφέρθηκε το τιμόνι του ως δώρο.

Pope Leo XIV test drove a Ferrari EV today.



Before getting in the vehicle, he asked: “Is this the first ever four-door Ferrari?” pic.twitter.com/cSL1JwpvkN — Christopher Hale (@ChristopherHale) May 27, 2026

Αντιδράσεις κοινού και αγοράς

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το λανσάρισμα κυμάνθηκαν από το να το περιγράφουν ως «σκουπίδι κατευθείαν για τη μάντρα» έως ένα «απόλυτο σεμινάριο σχεδιασμού».

Την Τρίτη, οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν περισσότερο από 8% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου και πάνω από 5% στη Νέα Υόρκη.

Η Ferrari είναι η πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Βασίζεται στην πώληση άκρως αποκλειστικών αυτοκινήτων – μια στρατηγική που έχει βοηθήσει να προστατευτεί η Ferrari από μεγάλο μέρος των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι ανταγωνιστές της.

Ωστόσο, οι μετοχές της έχουν σημειώσει πτώση μεγαλύτερη από 30% κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, αντανακλώντας μια ευρύτερη κάμψη στις μάρκες πολυτελείας, καθώς ο πληθωρισμός ανά τον κόσμο έχει κλονίσει τη ζήτηση για αγαθά υψηλής ποιότητας.

Εμπόδια στα ηλεκτρικά οχήματα και οι ανταγωνιστές

Η Ferrari δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει βενζινοκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα παράλληλα με το πλήρως ηλεκτρικό της όχημα.

Εν τω μεταξύ, οι άμεσοι ανταγωνιστές της Ferrari στα «supercars» έχουν υπαναχωρήσει από τις φιλοδοξίες τους για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η Lamborghini εγκατέλειψε τα σχέδιά της για την κυκλοφορία πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στρεφόμενη αντίθετα σε υβριδικά μοντέλα, επικαλούμενη τη χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής πολυτέλειας.

Η γερμανική Porsche επίσης περιέκοψε τα σχέδιά της για τα ηλεκτρικά οχήματα λόγω της ασθενούς ζήτησης, εγκλωβισμένη ανάμεσα στις χαμηλές πωλήσεις στην Κίνα και τους δασμούς στις ΗΠΑ.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δημιουργήσει έντονο ανταγωνισμό στις αντίστοιχες της Δύσης, καθώς είναι σε θέση να παράγουν οχήματα ταχύτερα και φθηνότερα.

Αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Ford και Volkswagen, έχουν δώσει εκ νέου έμφαση στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, ειδικά στις ΗΠΑ, λόγω της χαμηλής ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος μείωσε τα κίνητρα για τους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Η σύγκριση με Jaguar

Το λανσάρισμα του ηλεκτρικού πρωτότυπου αυτοκινήτου (concept car) της Jaguar επικρίθηκε έντονα επειδή εγκατέλειψε το κλασικό στυλ της βρετανικής μάρκας. Τα αποκαλυπτήρια του Luce από τη Ferrari αντιμετώπισαν παρόμοια κριτική.

Ένας λογαριασμός στο X ανέφερε: «Η Ferrari μόλις σκότωσε τη μάρκα της, ακριβώς όπως έκανε και η Jaguar. Αυτό πάει κατευθείαν για τα σκουπίδια στη μάντρα».

«Τι συμβαίνει με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων; Πρώτα η Jaguar και τώρα η Ferrari», δημοσίευσε ένας άλλος λογαριασμός.

Ωστόσο, δεν αντέδρασαν όλοι οι σχολιαστές αρνητικά στο νέο αυτοκίνητο, με μια ανάρτηση να αναφέρει: «Απόλυτο σεμινάριο σχεδιασμού. Η Ferrari μόλις αποκάλυψε το εκπληκτικό πρωτότυπο LUCE και αλλάζει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού».

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Ferrari, Φλάβιο Μαντσόνι, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι επικριτές αποτελούν μέρος της διαδικασίας καινοτομίας.

Αναγνώρισε ότι η ιδέα μιας ηλεκτρικής Ferrari με νέο σχεδιασμό «διχάζει», αλλά πιστεύει ότι ο κόσμος θα την εκτιμήσει τους επόμενους μήνες.

