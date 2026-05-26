«Τώρα είναι η ώρα»: Με αυτό το σύνθημα παρουσιάζει σε λίγο τον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία Θησείου, με στόχο την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Κόσμος είχε προσέλθει στο σημείο από νωρίς.

Στον χώρο έχουν ήδη στηθεί γιγαντοοθόνες με το κεντρικό σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα», ενώ πλήθος κόσμου, στελεχών και υποστηρικτών συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει τις ανακοινώσεις.

Εκατοντάδες εθελοντές είχαν κινητοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες για την εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Στη διακήρυξη, σύμφωνα με πληροφορίες, υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος.

