Βασικός ύποπτος για τη σφαγή 13 εργαζομένων σε χρυσωρυχείο στο Περού συλλαμβάνεται στην Κολομβία

Ο βασικός ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία δεκατριών εργαζομένων μεταλλευτικής εταιρείας στην επαρχία Πατάς, στο βόρειο Περού, συνελήφθη χθες Πέμπτη στην Κολομβία, ανακοίνωσε η περουβιανή κυβέρνηση.

«Ο φερόμενος κακοποιός Μιγκέλ Ροδρίγκες Δίας, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο Κουτσίγιο (σ.σ. ‘Μαχαίρι’), συνελήφθη» κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης «της περουβιανής αστυνομίας, της κολομβιανής αστυνομίας και της Interpol», έκανε γνωστό το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.

Ο διευθυντής της κολομβιανής αστυνομίας, ο στρατηγός Κάρλος Τριάνα, ανέφερε από την πλευρά του μέσω X ότι η σύλληψη έγινε στη Μεδεγίν «με την υποστήριξη» των αρχών των ΗΠΑ.

Ο «Κουτσίγιο» συνελήφθη σε δημόσιο δρόμο «δυνάμει κόκκινης ειδοποίησης, για τα αδικήματα του οργανωμένου εγκλήματος, της απαγωγής με επιβαρυντικές περιστάσεις και της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις» κατά συρροή, πρόσθεσε.

Τα απανθρακωμένα πτώματα των 13 θυμάτων βρέθηκαν την 4η Μαΐου σε στοά χρυσωρυχείου.

Εργάζονταν για εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην Poderosa, μεγάλη εταιρεία του τομέα των μεταλλείων στο Περού, που έχει μπει τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο ένοπλων ομάδων που συνδέονται με την παράνομη εξόρυξη χρυσού.

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε κατηγόρησε τον Μιγκέλ Ροδρίγκες Δίας και διέταξε τη σύλληψή του.

Κινητήρας της οικονομίας του Περού, η εξόρυξη μετάλλων βρίσκεται στην καρδιά των εντάσεων στην επαρχία αυτή, 900 χιλιόμετρα από τη Λίμα, που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Φεβρουάριο του 2024, εξαιτίας της βίας που συνδέεται με τον πυρετό του χρυσού.

Μετά τη σφαγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά έκτακτων μέτρων στην περιφέρεια Πατάς, μια από τις δεκατρείς της ομώνυμης επαρχίας, ανάμεσά τους την ενίσχυση της παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων και την απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας.

Το Περού έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπο με εντεινόμενο κύμα εκβιάσεων και βίαιων εγκλημάτων που ώθησε τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε διάφορους τομείς του κράτους των Άνδεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.