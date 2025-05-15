Ποιος είναι ο Ράστεμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα στείλει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου στην Κωνσταντινούπολη για ενδεχόμενες συνομιλίες με τη Ρωσία, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας του, Ράστεμ Ουμέροφ.

Αλλά ποιος είναι ο Ουμέροφ;

Ο διορισμός του στη θέση του υπουργού Άμυνας το 2023 είχε ειδικό συμβολισμό, καθώς είναι Τάταρος της Κριμαίας και μουσουλμάνος.

Αυτό θεωρήθηκε τότε ως μήνυμα ότι το Κίεβο σοβαρολογεί για την επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Ο 41χρονος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας, αλλά είναι περισσότερο γνωστός για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και για την οργάνωση επιτυχημένων ανταλλαγών κρατουμένων.

Είναι ενεργό μέλος της εθνικής κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας και έχει προσπαθήσει να αποκαταστήσει την πολιτιστική της ταυτότητα και τη θέση της στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

