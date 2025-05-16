Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως διενεργούν έρευνα για την «απειλή» που διατύπωσε κατ’ αυτές εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), μαύρο πρόβατο για τον Ρεπουμπλικάνο εδώ και χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο Instagram που πλέον έχει διαγραφτεί, ο Τζέιμς Κόμι μοιράστηκε φωτογραφία στην οποία εικονίζονται κοχύλια που σχηματίζουν το μήνυμα «86 47» στην άμμο.

Ο πρώτος αριθμός ενίοτε χρησιμοποιείται όταν θέλει κανείς να εκφράσει την επιθυμία να φύγει, ως ακόμη και να σκοτωθεί κάποιος άλλος.

Ο δεύτερος προφανώς παραπέμπει στον Ντόναλντ Τραμπ, τον (45ο και) 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο ατιμασμένος πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι μόλις κάλεσε να δολοφονηθεί ο πρόεδρος Τραμπ», εξεμάνη μέσω X η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο της και η Secret Service, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία του αρχηγού του αμερικανικού κράτους, «ερευνούν την απειλή αυτή και θα αντιδράσουν όπως αρμόζει».

Το μήνυμα αυτό «είναι βαθιά ανησυχητικό για όλους μας και το παίρνουμε σοβαρά», σχολίασε, επίσης μέσω X, ο Τέιλορ Μπούντοβιτς, αναπληρωτής γενικός γραμματέας (ή «προσωπάρχης») του Λευκού Οίκου.

Ο Τζέιμς Κόμι, που είχε καθαιρεθεί το 2017 από τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της έρευνας για την υποτιθέμενη αθέμιτη σύμπραξη του Ρεπουμπλικάνου με τη Ρωσία, επανήλθε κατόπιν δημοσιοποιώντας μήνυμα μέσω Instagram.

«Ανέβασα νωρίτερα φωτογραφία με μερικά κοχύλια που είδα σήμερα κάνοντας περίπατο στην παραλία κι υπέθεσα πως ήταν πολιτικό μήνυμα. Δεν συνειδητοποίησα πως ορισμένοι συνδέουν τους αριθμούς αυτούς με βία. Δεν το κατάλαβα, αλλά εναντιώνομαι σε κάθε μορφή βίας και έτσι απέσυρα την ανάρτηση», σημείωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τραυματιστεί ελαφρά τον Ιούλιο του 2024 σε απόπειρα δολοφονίας του εν μέσω προεκλογικής ομιλίας στην Πενσιλβάνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.