Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ στο Τέξας

Μεγάλες εκτάσεις του κεντρικού και νότιου Τέξας επλήγησαν για δεύτερη ημέρα από καύσωνα την Πέμπτη, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν ενυδατωμένοι και να περιορίσουν τις έντονες υπαίθριες δραστηριότητες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NMS) εξέδωσε προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 15 κομητείες του Τέξας, που εκτείνονται από το Ρίο Γκράντε και την περιοχή Texas Hill μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού, όπου οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 15 έως 20 βαθμούς Φαρενάιτ (8 έως 11 βαθμούς Κελσίου) πάνω από το κανονικό, φτάνοντας σε τριψήφιες τιμές Φαρενάιτ (άνω των 30 βαθμών Κελσίου).

Σε μια περιοχή του κεντρικού Τέξας που περιλαμβάνει το Σαν Αντόνιο και την πρωτεύουσα της πολιτείας, το Ώστιν, σημειώθηκαν θερμοκρασίες που έφταναν τους 42,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ καταγράφηκε έντονη υγρασία.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 112 βαθμούς Φαρενάιτ (44,4 βαθμούς Κελσίου) στο κέντρο των πετρελαιοπηγών Άλις, στην ενδοχώρα του Κόρπους Κρίστι.

Στο Χιούστον το θερμόμετρο έδειξε 47 βαθμούς Κελσίου.

Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε την Τετάρτη στο αεροδρόμιο Austin-Bergstrom ήταν η υψηλότερη όλων των εποχών για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι αναμένεται περισσότερη ζέστη και υγρασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις συνθήκες να μοιάζουν «με σάουνα» την Παρασκευή.

Ενώ κανένα μεμονωμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο δεν μπορεί εύκολα να αποδοθεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη, οι επιστήμονες συμφωνούν γενικά ότι οι καταγραφές των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών είναι όλο και πιο συχνές και παρατεταμένες, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Για την πρόληψη της θερμικής εξάντλησης ή της θερμοπληξίας, οι κάτοικοι παροτρύνθηκαν να αποφεύγουν την υπερβολική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να θέτουν σε λειτουργία το κλιματιστικό τους σε εσωτερικούς χώρους, να πίνουν πολλά υγρά και να φορούν ελαφριά ρούχα.

Πηγή: reuters.com

