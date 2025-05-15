Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα βήματα που θα κάνει στις συνομιλίες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σκιά της αβεβαιότητας για τις διαπραγματεύσεις Κιέβου - Μόσχας στην Κωνσταντινούπολης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατέβηκε από το αεροπλάνο και τον υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της τουρκικής κυβέρνησης και μέλη της ουκρανικής πρεσβείας.

Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα βήματα που θα κάνει στις συνομιλίες μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν διεμήνυσε.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, δεν ενημερώθηκε επίσημα για το ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες από τη ρωσική αντιπροσωπεία, αλλά δήλωσε ότι φαίνεται «σκηνικό αντικείμενο» (διακοσμητική). «Πρέπει να κατανοήσουμε το επίπεδο της ρωσικής αντιπροσωπείας, ποια εντολή έχει, και αν μπορεί να λάβει αποφάσεις» διευκρίνισε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών του, στρατιωτικούς και αρχηγούς πληροφοριών, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους από το γραφείο του.

Τόνισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική αντιπροσωπεία σχετικά με τις συνομιλίες με τη Ρωσία.

🇺🇦🇹🇷 Zelensky arrived in Ankara, where he will meet with Erdogan. pic.twitter.com/329PPSHAjj — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 15, 2025

Μια διμερής συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Ερντογάν πραγματοποιείται αυτή την ώρα.

Το πρόγραμμα του Ουκρανού προέδρου στην Άγκυρα:

13:00 επίσημη υποδοχή του Ζελένσκι από τον Ερντογάν στην Άγκυρα

13:05 επαφές

14:00 γεύμα εργασίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη αν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Μόσχας - Κιέβου. Θα πήγαινα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Τουρκία την Παρασκευή αν είναι σκόπιμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη αναβλήθηκαν για το δεύτερο ήμισυ της ημέρας, με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη έλαβε οδηγίες «να επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα. Η ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, και είναι έτοιμη για «σοβαρή δουλειά» τόνισε η ίδια νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας αποφάσισε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που μετέβη την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για τις προγραμματισμένες απευθείας συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά.

Επικεφαλής είναι ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του Πούτιν - ο οποίος είχε ηγηθεί της αντιπροσωπείας που διεξήγαγε ανεπιτυχείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία το 2022, στους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Θα παραστούν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν, διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

