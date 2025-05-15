Πρόκληση Ζαχάροβα πριν τις συνομιλίες: Περιμένουμε να περάσει στον κλόουν (Ζελένσκι) η επίδραση από τα παραισθησιογόνα

«Ο κόσμος περιμένει από τον (Ουκρανό πρόεδρο) Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει επιτέλους το πράσινο φως στους διαπραγματευτές του να καθίσουν με τη Ρωσία στην Τουρκία», έγραψε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στον λογαριασμό της στο κοινωνικό δίκτυο X και στο Telegram την Πέμπτη.

«Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες που η ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η αντιπροσωπεία περιμένει να μιλήσει ο κλόουν, να εξασθενήσουν τα παραισθησιογόνα και να επιτρέψει επιτέλους να καθίσουν στο τραπέζι εκείνοι στους οποίους έχει απαγορεύσει τις διαπραγματεύσεις επί τρία χρόνια», υποστήριξε η Ζαχάροβα σε μια προκλητική δήλωση, τορπιλίζοντας τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντάται με τη ρωσική αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τους Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη. «Η συνάντηση ξεκίνησε», ανακοίνωσε το υπουργείο λίγα λεπτά πριν από τις 21.30.

Ο Φιντάν συναντάται «με τη ρωσική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι ο σύμβουλος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι» στο Ντολμάμπαχτσε, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα οι συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Όλες οι πλευρές αναμένεται ότι θα συναντηθούν πάλι αύριο Παρασκευή, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Αύριο, η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο) Ρούμπιο, η ουκρανική με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας και η ρωσική (…) θα βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη», μαζί με τον Χακάν Φιντάν, διαβεβαίωσε.

Νωρίτερα, ο Ρούμπιο είπε ότι «δεν τρέφει μεγάλες προσδοκίες» για τις συνομιλίες αυτές. «Θα είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες για το τι θα συμβεί αύριο», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

