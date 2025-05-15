Προς άρση του πρώτου αδιεξόδου στις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στην Τουρκία, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι μία ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με Ρώσους εκπροσώπους, αποκλείοντας ωστόσο τη δική του συμμετοχή.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ωστόσο πως «βλέπουμε ότι οι Ρώσοι δεν είναι σοβαροί ως προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες», επαναλαμβάνοντας προηγούμενες κατηγορίες σχετικά με τις προθέσεις της Μόσχας.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα αποστείλει αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας, Ράστεμ Ουμέροφ. Όπως διευκρίνισε, ενώ υπογράμμισε ότι η ουκρανική ομάδα έχει λάβει εντολή για να συζητήσει για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός σε τεχνικό επίπεδο κατά τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη μια απευθείας συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι, εάν η Ρωσία δεν επιδείξει πραγματική διάθεση για διαπραγματεύσεις, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα.

«Η Ρωσία δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται να τερματίσει τον πόλεμο, κάτι που σημαίνει ότι δεν ασκείται επαρκής πολιτική, οικονομική και άλλου είδους πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Γι’ αυτό ζητάμε αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αν δεν ληφθούν σοβαρές αποφάσεις... ζητάμε την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο αναμένει ενημέρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία σχετικά με την ακριβή ώρα διεξαγωγής της συνάντησης

Τέλος, ανέφερε ότι είχε «καλή συζήτηση» με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Ρωσία «έτοιμη για πιθανούς συμβιβασμούς»

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA πως η Μόσχα είναι «έτοιμη για συζητήσεις» και για ενδεχόμενους συμβιβασμούς, στο πλαίσιο μιας πιθανής επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης, είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανούς συμβιβασμούς και τη συζήτησή», δήλωσε ο Μεντίνσκι, αναφερόμενος στις τελευταίες άμεσες συνομιλίες που είχαν διεξαχθεί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας την άνοιξη του 2022.

Οι τότε συνομιλίες είχαν καταρρεύσει, καθώς η Ρωσία είχε προβάλλει αιτήματα τα οποία πολλοί παρατηρητές χαρακτήρισαν ως απαίτηση πλήρους παράδοσης της Ουκρανίας.

Ο Μεντίνσκι ανέφερε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει «ανώτερους εκπροσώπους από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες», πιθανώς ως απάντηση στην κριτική του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε στηλιτεύσει την απουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την αποστολή τεχνοκρατών αντί υψηλόβαθμων διπλωματών.



