Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε νέο αμερικανό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ταχύπλοου και δυο επιζήσαντες αφέθηκαν στη θάλασσα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης, ωστόσο αμφιλεγόμενης εκστρατείας στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών με τουλάχιστον 193 νεκρούς μέχρι τώρα.

«Άρρεν ναρκωτρομοκράτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής και υπήρξαν δυο επιζήσαντες», ανέφερε μέσω X, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για τις επιχειρήσεις του είδους, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» ασπρόμαυρο βίντεο, διάρκειας 19 δευτερολέπτων, που απαθανατίζει το πλήγμα και την καταστροφή του σκάφους.

Πρόσθεσε πως ειδοποιήθηκε «αμέσως» η αμερικανική ακτοφυλακή να ενεργοποιήσει το «σύστημα έρευνας και διάσωσης» ώστε να περισυλλεχθούν οι επιζήσαντες.

Η SOUTHCOM ωστόσο δεν διευκρίνισε αν όντως οι δυο επιζώντες διασώθηκαν. Στο βίντεο δεν διακρίνεται ουδείς επιζών.

Η αμερικανική ακτοφυλακή δεν απάντησε όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της το AFP για να της ζητήσει σχόλιο.

Αεροπορικές επιδρομές του είδους διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο του 2025 στο πλαίσιο αυτού που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά--η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αφού ανέλαβε πολλές λατινοαμερικάνικες συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις. Ο απολογισμός τους πλέον ανέρχεται σε τουλάχιστον 193 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις αμερικανικές ανακοινώσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες. Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται· ειδικοί και στελέχη του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, όργανο εσωτερικού ελέγχου του Πενταγώνου «θα ερευνήσει» κατά πόσον είναι νόμιμα τα πλήγματα αυτά στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική. Κατά πληροφορίες του NBC News, θα επαληθευτεί αν τηρείται οι κανόνες του «κύκλου στοχοποίησης σε έξι φάσεις» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αυτές οι «φάσεις» περιλαμβάνουν από την αναγνώριση και τον προσδιορισμό στόχων ως την αποτίμηση των πληγμάτων, περνώντας από την ανάλυση πληροφοριών που έχουν συλλεχτεί και τη λήψη τελικής απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

