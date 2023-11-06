Ο αναπληρωτής ηγέτης του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Σαλέχ Αλ Αρούρι, περιγράφει την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ με έναν τρόπο που αντιβαίνει σε όλα όσα αναφέρουν έγκυροι ανταποκριτές και αυτόπτες μάρτυρες. «Το σχέδιο των Ταξιαρχιών του Αλ Κασάμ ήταν να επιτεθούν αποκλειστικά στους στρατιώτες της κατοχικής δύναμης και να ανατρέψουν το καθεστώς κατοχής και διαίρεσης της Γάζας», υποστηρίζει. Όσο για την τρομοκρατική δράση της οργάνωσης, ο Σαλέχ Αλ Αρούρι επιμένει ότι πρόκειται περί αυτοάμυνας, καθώς «υπήρχαν πληροφορίες ότι η κατοχική δύναμη ετοιμαζόταν να μας επιτεθεί».

Τις δηλώσεις αλίευσε η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post από την τελευταία συνέντευξη του Αλ Αρούρι στον τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera του Κατάρ. Στην ίδια συνέντευξη ο αναπληρωτής ηγέτης της Χαμάς ισχυρίζεται ότι οι 120 άνδρες των Ταξιαρχιών του Αλ Κασάμ, που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δεν σκότωσαν άμαχους Ισραηλινούς.

Κατ' αυτόν τον τρόπο ο Σαλέχ Αλ Αρούρι επιχειρεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από τις Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ, τις οποίες ο ίδιος είχε ιδρύσει. Πρόκειται για τον στρατιωτικό βραχίονα της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα ο ανώτατος διοικητής των Ταξιαρχιών του Αλ Κασάμ, Μοχάμεντ Ντεΐφ, έχει καταφέρει να ξεφύγει από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Θεωρείται ιθύνων νους πολλών τρομοκρατικών επιθέσεων με θύματα Ισραηλινούς πολίτες.

Το «αποτύπωμα» του Ιράν

Οι Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ ιδρύθηκαν το 1992 και, σύμφωνα με εκτιμήσεις του CIA Factbook για το 2023, αριθμούν τουλάχιστον 20.000 ενόπλους. Η ονομασία τους προέρχεται από τον Σύρο ιεροκήρυκα Εζντίν Αλ Κασάμ, ο οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα καλούσε σε ένοπλη αντίσταση κατά των «νέων σταυροφόρων» της αποικιοκρατίας και το 1935 σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με τη βρετανική αστυνομία. Τις Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ υποστηρίζει σήμερα κυρίως το Ιράν, κάτι που δεν διαψεύδει ούτε η Χαμάς.

Ο Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην συνεργάτης των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και νυν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, υποστηρίζει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η στήριξη γίνεται όλο και πιο εμφατική. «Τους εκπαιδεύουν για κάθε είδους τρομοκρατική επίθεση, εξοπλίζουν ελεύθερους σκοπευτές και αλεξιπτωτιστές», λέει ο Μίλσταϊν. «Διαθέτουν τεράστια ποσά στη Χαμάς, οι εκτιμήσεις μας κάνουν λόγο για 100 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια. Το αποτύπωμα του Ιράν είναι εμφανές στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αν και βέβαια οι επιθέσεις έγιναν από μέλη της Χαμάς, όχι από Ιρανούς».

Ορμητήριο των Ταξιαρχιών είναι το δαιδαλώδες σύστημα των τούνελ στη Γάζα, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για στοχευμένες επιθέσεις. Μέσα από ένα τέτοιο τούνελ είχε οργανωθεί το 2006 η απαγωγή του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ, ο οποίος επέστρεψε στην οικογένειά του μετά από πέντε χρόνια, αφού «ανταλλάχθηκε» με ...1027 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Το 2014 οι Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ είχαν οργανώσει ακόμη και επίθεση από θαλάσσης στην πόλη Ασκελόν, την οποία απέκρουσαν οι ισραηλινές δυνάμεις. To 2020 το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να «μπλοκάρει» δωρεές bitcoins με αποδέκτη τη Χαμάς.

Λίγο πριν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δημοσιεύσει ονόματα υπόπτων για τη μεταφορά χρηματικών ποσών από τους «Φρουρούς της Επανάστασης» (την ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων) στις Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ μέσω Χαμάς. Κομβικό ρόλο στις συναλλαγές, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, είχε μία τράπεζα στον Λίβανο, η οποία συνδέεται με την φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Νέο μέτωπο στον Λίβανο;

Για σημαντικούς δεσμούς της Χαμάς με τον Λίβανο κάνει λόγο και ο Ισραηλινός Μάικλ Μίλσταϊν. «Μέλη της Χαμάς διατηρούν δεσμούς με την σιιτική κοινότητα στον Λίβανο και εκπαιδεύονται σε κάθε είδους όπλα, στη συλλογή πληροφοριών, στις κυβερνοεπιθέσεις, σε προηγμένα οπλικά συστήματα αεράμυνας», επισημαίνει. «Φαίνεται ότι οι Ιρανοί κάνουν ό,τι μπορούν για να εκπαιδεύσουν τη Χαμάς και να βελτιώσουν την επιχειρησιακή ικανότητά της. Στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει ποτέ από τους Παλαιστίνιους εναντίον του Ισραήλ».

To 2020 το ινστιτούτο Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS) είχε δημοσιεύσει απόσπασμα συνέντευξης του Ζιάντ Αλ Νακάλα, αρχηγού της παλαιστινιακής οργάνωσης «Ισλαμική Τζιχάντ» στο φιλοϊρανικό δίκτυο Al Mayadeen, στην οποία αναφέρεται ότι «όλα τα συμβατικά όπλα φτάνουν στη Γάζα μέσω ... της Χεζμπόλαχ και της Συρίας». Επιπλέον, λέει ο Αλ Νακάλα, υπάρχουν στρατόπεδα στη Συρία, όπου μέλη της Χαμάς εκπαιδεύονται στην κατασκευή πυραύλων. Για τη μεταφορά τους υπάρχουν δύο πιθανά δρομολόγια: είτε από τη θάλασσα, είτε από τα χερσαία σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο.

«Υπάρχουν τρία πιθανά δρομολόγια που αξιοποιεί η Χαμάς», τονίζει ο Μάικλ Μίλσταιν. «Το πιο σημαντικό είναι από τα τούνελ, που διέρχονται κάτω από τα σύνορα ανάμεσα στη Γάζα και τη Χερσόνησο του Σινά. Τα περισσότερα από αυτά τα έχει καταστρέψει ο ίδιος ο αιγυπτιακός στρατός...»

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

