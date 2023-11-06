Γκουτέρες: Η Γάζα μετατρέπεται σε νεκροταφείο παιδιών

Η προστασία των αμάχων θα πρέπει να είναι «πρωταρχικής σημασίας» στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι η Λωρίδα της Γάζας μετατρέπεται σε «νεκροταφείο παιδιών».

«Οι χερσαίες επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί πλήττουν αμάχους, νοσοκομεία, προσφυγικούς καταυλισμούς, τεμένη, εκκλησίες και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και καταφυγίων. Κανείς δεν είναι ασφαλής», είπε ο Γκουτέρες μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Ταυτόχρονα, η Χαμάς και άλλοι μαχητές χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και συνεχίζουν να εκτοξεύουν ρουκέτες αδιακρίτως εναντίον του Ισραήλ», συνέχισε.

Ο Γκουτέρες είπε ότι διαπράττονται σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και έκανε ξανά έκκληση για μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

