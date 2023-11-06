Σε δημοπρασία από τον οίκο Henry Aldridge & Son Ltd βγαίνουν στις 11 Νοεμβρίου αντικείμενα από το διάσημο ναυάγιο του Τιτανικού.

Το πιο σημαντικό από αυτά είναι ένα μενού της πρώτης θέσης του θρυλικού υπερωκεανείου – και το μοναδικό μενού που διασώθηκε.

Σε αυτό αναγράφονται τα πιάτα που απολάμβαναν οι πλούσιοι επιβάτες της πρώτης θέσης, λίγο πριν χάσουν την ζωή τους στα παγωμένα νερά του βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του παρθενικού ταξιδιού του πλοίου από το Σαουθάμπτον με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Την νύχτα της 11ης Απριλίου του 1912 – δύο βράδια πριν την μοιραία νύχτα της 14ης Απριλίου - το μενού της πρώτης θέσης περιελάμβανε εκλεκτά εδέσματα όπως, σολωμό, στρείδια, αρνί και πάπια.

Το πολύτιμο αυτό κομμάτι χαρτί έχει εμφανή τα σημάδια του ναυαγίου, ενώ αναμένεται να πωληθεί για 50.000-70.000 λίρες.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που επίσης θα δημοπρατηθούν είναι μια καρό κουβέρτα από το κατάστρωμα της πρώτης θέσης, η οποία εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 70.000 έως 100.000 λίρες.



Σε δημοπρασία διατίθεται επίσης ένα ρολόι τσέπης του επιβάτη της δεύτερης θέσης Σινάι Κάντορ, και υπολογίζεται ότι μπορεί να κυμανθεί από 50.000 έως 80.000 λίρες.

Πηγή: skai.gr

