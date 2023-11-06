Το Ισραήλ «ξέρει πώς να φτάσει οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή» προειδοποίησε τη Δευτέρα ο αρχηγός του Επιτελείου του IDF αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι επισκεπτόμενος μοίρα μαχητικών αεροσκαφών F-35 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας με το οπλοπολυβόλο στο χέρι.



«Είμαστε ήδη ένα μήνα στον πόλεμο, χτυπάμε τη Χαμάς πολύ - πολύ σκληρά, χτυπάμε την ηγεσία της Χαμάς, χτυπάμε τους διοικητές, χτυπάμε τους τρομοκράτες, καταστρέφουμε τις υποδομές της Χαμάς στη Γάζα και είμαστε επίσης συνεχώς έτοιμοι για (επιχειρήσεις σε) άλλες περιοχές», διεμήνυσε ο Χαλέβι στο στρατιωτικό προσωπικό στην αεροπορική βάση Νεβατίμ. «Αυτή η [αεροπορική] βάση ξέρει πώς να φτάσει οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή» ανέφερε χαρακτηριστικά.



בשבועות האחרונים יורטו בהצלחה שני איומים אוויריים על-ידי מערכת ההגנה לטווח רחוק ״חץ״.

הכירו את יחידת ״חרב מגן״ של מערך ההגנה האווירית המפעילה את המשגרים: https://t.co/jTyjlxmYqA pic.twitter.com/nvslGclihY November 6, 2023

Ο Χαλέβι είπε δε στους στρατιώτες ότι πρόσφατα είδε ένα μαχητικό F-35 να παρέχει αεροπορική υποστήριξη σε στρατεύματα, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, στη Λωρίδα της Γάζας.



«Δεν είχα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Με πολύ βαριά πυρομαχικά, μια πολύ καλή σύνδεση μεταξύ του τι χρειάζεται η (χερσαία) δύναμη και αυτό που το αεροπλάνο ξέρει να δίνει» σημείωσε. «Αυτή η σύνδεση αέρα και γης μαζί, πάντα ξέραμε ότι ήταν ισχυρή, βλέπουμε τώρα ότι είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ξέραμε».

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατούς Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι το νοσοκομείο Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας χρησιμοποιείται ως κρησφύγετο για τρομοκράτες, και όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου εάν οι IDF θα επιτεθούν στο νοσοκομείο, διεμήνυσε ότι ο στρατός θα πάει «σε οποιοδήποτε μέρος όπου υπάρχει είναι τρομοκράτες, σε οποιαδήποτε υποδομή».

"יודעים להגיע לכל מקום במזרח התיכון": הרמטכ״ל, רב-אלוף הרצי הלוי, בביקור בטייסת ה'אדיר' (F-35) בחיל-האוויר pic.twitter.com/eMJtgk1YGe — Israeli Air Force (@IAFsite) November 6, 2023

«Εάν η Μέση Ανατολή ‘’πέσει’’ στον "άξονα του τρόμου", η Ευρώπη θα είναι η επόμενη», προειδοποίησε στο μεταξύ τη Δευτέρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλώντας σε 80 ξένους πρέσβεις στην Ιερουσαλήμ. «Και κανείς δεν θα είναι ασφαλής» δήλωσε εμφατικά.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς «δεν είναι μια τοπική μάχη». «Η νίκη μας είναι η δική σας νίκη» υποστήριξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.