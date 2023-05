Σήμερα η ιστορική τελετή στέψης του Κάρολου – Υπερθέαμα και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Λονδίνο 

Μία ιστορική μέρα θα ζήσει σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κάρολος θα στεφθεί βασιλιάς στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, στην πρώτη τελετή στέψης εδώ και 70 χρόνια, από την στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ το 1953.

Αν και ο ίδιος ο μονάρχης έχει ζητήσει μια πιο απλή και λιτή τελετή, εν τούτοις πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές γεγονός και ένα τελετουργικό αιώνων με ισχυρούς συμβολισμούς.

Η βρετανική πρωτεύουσα έχει σημαιοστολιστεί από άκρη σε άκρη και εκατονταετές royal fans έχουν κατασκηνώσει εδώ και δύο ημέρες στους δρόμους του Λονδίνου – αψηφώντας τις προειδοποιήσεις για καταρρακτώδεις βροχές σήμερα, που μπορεί να χαλάσουν τα σχέδια των διοργανωτών.

Για μήνες οι πρόβες της βασιλικής οικογένειας στο Αββαείο αλλά και των αγημάτων που θα πάρουν μέρος στην βασιλική παρέλαση από και προς το Μπακιγχαμ μετά την στέψη ήταν εξοντωτικές, ώστε να είναι όλα τέλεια.

Περίπου 2.200 άτομα – υψηλοί προσκεκλημένοι από 203 χώρες – θα παρακολουθήσουν την τελετή στέψης μέσα στο Αββαείο, συμπεριλαμβανομένων μελών της βασιλικής οικογένειας, εκπροσώπων της Εκκλησίας της Αγγλίας, εξέχοντες πολιτικούς από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία των Εθνών, και ξένους αρχηγούς κρατών και βασιλιάδων.

Έξω από το Αββαείο, στους δρόμους του Λονδίνου αναμένεται να βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, κυρίως κατά μήκος της διαδρομής της βασιλικής πομπής και μπροστά από το Μπάκιγχαμ, όπου μετά την στέψη, τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα χαιρετίσουν το πλήθος από τον διάσημο εξώστη.

Ο μικρότερος γιος του Καρόλου, ο Χάρι, θα βρεθεί στο Αββαείο χωρίς τη σύζυγό του, την Μέγκαν, και τα δύο παιδιά τους. Αναμένεται ότι θα απουσιάσει από τον εξώστη, εκτός αν υπάρξει κάποια κίνηση συμφιλίωσης ανάμεσα στην οικογένεια και τον πρίγκιπα.

«Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα»

Η αστυνομική κάλυψη της τελετής έχει την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα» σε αυτό που η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου περιγράφει ως «τη μεγαλύτερη μονοήμερη αστυνομική κινητοποίηση εδώ και δεκαετίες» στη χώρα.

Για να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια, υπολογίζεται ότι συνολικά για το τριήμερο των εορτασμών στο Λονδίνο θα χρησιμοποιηθούν 29.000 αστυνομικοί.

Μόνο την ημέρα της στέψης σε υπηρεσία θα είναι 11.500 ενώ τα μέτρα ασφαλείας στην βρετανική πρωτεύουσα θα είναι δρακόντεια.

Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται ελεύθεροι σκοπευτές που θα έχουν ακροβολιστεί στις οροφές κτιρίων και πολλοί αστυνομικοί με πολιτική περιβολή ανάμεσα στο πλήθος. Επίσης - κατά τη διάρκεια του τελετουργικού - ο χώρος εναέριας κυκλοφορίας πάνω από το Λονδίνο θα είναι κλειστός.

Το μεγαλοπρεπές τελετουργικό θα αρχίσει στις 10.20 ώρα Λονδίνου (12.20 μμ ώρα Ελλάδας) με την πρώτη από τις δύο στρατιωτικές πομπές της ημέρας.

Στην «Πομπή του Βασιλιά» από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ προς το ναό της στέψης, o βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγος του Καμίλα θα επιβαίνουν στην Άμαξα του Αδαμάντινου Ιωβηλαίου - τη νεότερη και πιο σύγχρονη βασιλική άμαξα, καθώς κατασκευάστηκε στην Αυστραλία για τα 60χρονα της βασιλείας της Ελισάβετ

Την άμαξα θα συνοδεύουν περίπου 200 μέλη της μονάδας Συνοδείας του Μονάρχη από το έφιππο σύνταγμα ιππικού του βασιλικού οίκου.

Στην κορυφή της πομπής θα βρίσκεται ο ασημένιος Σταυρός της Ουαλίας ενώ θα μεταφέρονται από απόστρατους στρατηγούς τα τρία ξίφη που συμβολίζουν τη βασιλική εξουσία: το Ξίφος της Εγκόσμιας Δικαιοσύνης με τη μυτερή αιχμή, το Ξίφος της Πνευματικής Δικαιοσύνης με τη λοξώς μυτερή αιχμή και το Ξίφος του Ελέους ή Curtana με την αμβλυμένη αιχμή.

Η διαδρομή των 2,2 χιλιομέτρων υπολογίζεται πως θα καλυφθεί σε 33 λεπτά, έτσι ώστε επτά λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής το βασιλικό ζεύγος να καταφθάσει στη Μεγάλη Δυτική Θύρα του Αβαείου του Γουέστμινστερ.

Ο Κάρολος εκτιμάται πως θα επιλέξει στρατιωτική περιβολή (πιθανώς τη στολή του ναυάρχου που φορούσε στην κηδεία της μητέρας του).

Το βασιλικό ζεύγος θα υποδεχθούν στο Αβαείο ο προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι Τζάστιν Γουέλμπι.

Όπως επιτάσσει η παράδοση, ο βασιλιάς και η βασιλική σύζυγος θα ενδυθούν τους Πολιτειακούς (ή Κοινοβουλευτικούς) Μανδύες από πορφυρό βελούδο κατά την άφιξη.

Ο Κάρολος θα φορέσει τον μανδύα που είχε φορέσει ο Γεώργιος ΣΤ' το 1937 και η Καμίλα τον μανδύα της Ελισάβετ από το 1953.

Στην αρχή της πομπής από την είσοδο του ναού μέχρι το «Θέατρο της Στέψης» μπροστά από την Αγία Τράπεζα θα βρίσκονται επιλεγμένες προσωπικότητες του βρετανικού δημόσιου βίου που θα μεταφέρουν τα πολλά σύμβολα της βασιλικής εξουσίας.

Τα σύμβολα αυτά θα αφεθούν στην Αγία Τράπεζα μέχρι τη χρήση τους στο χρισμό και τη στέψη του βασιλικού ζεύγους.

Διαβάστε αναλυτικά: Στέψη Κάρολου: Τι θα γίνει μέσα στο Αββαείο – Η «Καρέκλα της Στέψης» και ο θρόνος της Καμίλα (φωτογραφίες)

Κατά την είσοδο του βασιλικού ζεύγους θα ακουστεί θρησκευτικός ύμνος που περιλαμβάνει την αναφώνηση 'Vivat Rex!', «ζήτω ο βασιλιάς!».

Μετά από μια στιγμή σιωπηρής προσευχής του ζεύγους κλίνοντες την κεφαλή μπροστά από τους τελετουργικός θρόνους, που είχαν κατασκευαστεί για τη στέψη του 1953, έπεται ο χαιρετισμός και η εισαγωγή στην τελετή από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντερμπέρι.

Αυτό το εισαγωγικό σκέλος κλείνει με την προσευχή «Κύριε ελέησον» που θα ακουστεί στα ουαλικά.

Το πρώτο στάδιο της λειτουργίας της στέψης αφορά την αναγνώριση στο πρόσωπο του Καρόλου του νέου μονάρχη.

Ο Σεβασμιώτατος Τζάστιν Γουέλμπι, στραμμένος προς τη βόρεια πλευρά του ναού, προς την Αγία Τράπεζα, θα «παρουσιάσει» τον νέο μονάρχη στο εκκλησίασμα ως τον «αδιαμφισβήτητο βασιλιά» και θα ζητήσει την υποβολή δήλωσης αφοσίωσης και υπηρεσίας στο πρόσωπό του. Το εκκλησίασμα θα απαντήσει αναφωνώντας «ο Θεός σώζοι τον βασιλιά Κάρολο».

Αυτό θα επαναληφθεί ακόμα τρεις φορές, μία για καθεμία πλευρά του ναού, με την «παρουσίαση» να γίνεται αντίστοιχα από τη λαίδη Αντζιολίνι, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Σκωτία, τον Κρίστοφερ Φίνεϊ, πρόεδρο του συνδέσμου κατόχων των Σταυρών ανδρείας Βικτωρίας και Γεωργίου και τη βαρόνη Έιμος, την πρώτη μαύρη γυναίκα μέλος του υπουργικού συμβουλίου στη Βρετανία. Μετά από κάθε «αναγνώριση» θα ηχούν οι σάλπιγγες.

Αμέσως μετά, εκπρόσωπος της Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας της Σκωτίας θα επιδώσει στον Κάρολο τη νέα κόκκινη δερματόδετη Βίβλο που έχει τυπωθεί για την τελετή, με τα πάγια λόγια «ιδού η Σοφία, ιδού ο βασιλικός Νόμος, ιδού οι ζωντανοί Χρισμοί του Θεού».

Το δεύτερο σκέλος της τελετής αφορά τον Όρκο που παίρνει ο νέος μονάρχης. Παραμένοντας κοντά στο θρόνο ο Κάρολος θα ακουμπήσει το χέρι του στη Βίβλο.

Ο νέος βασιλιάς θα ορκιστεί να κυβερνά το λαό κάθε έθνους του οποίου ηγείται με βάση τους νόμους και τα ήθη του καθενός και με έλεος, να υπερασπίζεται τη θρησκεία της προτεσταντικής μεταρρύθμισης και την Εκκλησία της Αγγλίας.

Στη συνέχεια ο Κάρολος θα υπογράψει τον Όρκο, κάτι που συνιστά νομική υποχρέωση του μονάρχη από το 1688.

Ο Αρχιεπίσκοπος Τζάστιν Γουέλμπι θα λάβει από τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο της Ιερουσαλήμ Χοσάμ Ναούμ το Άγιο Μύρο με το οποίο θα χριστεί ο βασιλιάς.

Ο Κάρολος μετακινείται προς τον ιστορικό Θρόνο της Στέψης (Καρέκλα της Στέψης), που θα βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την Αγία Τράπεζα.

Ο θρόνος από ξύλο βαλτικής δρυός είναι το αρχαιότερο έπιπλο στη χώρα που χρησιμοποιείται ακόμα για τον αρχικό του σκοπό. Κατασκευάστηκε το 1300 κατ' εντολή του βασιλιά Εδουάρδου Α' για να περικλείει στη βάση του τη Λίθο του Πεπρωμένου.

Ο θρόνος θα είναι τοποθετημένος πάνω στο εντυπωσιακό μωσαϊκό τύπου Cosmati που κοσμεί το δάπεδο του Αβαείου από το 1268. Αποτελείται από 90.000 κομμάτια πέτρας και γυαλιού κυρίως σε πράσινο και μωβ χρωματισμό. Αντίθετα με τα περισσότερα μωσαϊκά, τα κομμάτια που το συνθέτουν είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, ακολουθώντας την τεχνοτροπία της Ρώμης του 13ου αιώνα που εισήγαγε η οικογένεια Cosmati.

Η στιγμή του χρίσματος είναι η πιο ιερή, καθώς κατά την παράδοση φέρνει τον μονάρχη σε επαφή με τον Θεό. Ως εκ τούτου, όπως πάντοτε συνέβαινε, η στιγμή αυτή θα συντελεστεί προστατευμένη από τα βλέμματα του εκκλησιάσματος και στην προκειμένη περίπτωση των φωτογραφικών και τηλεοπτικών φακών.

Για το λόγο αυτό έχει κατασκευαστεί ένα εντυπωσιακό παραπέτασμα, το οποίο καθαγιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βασιλικό Παρεκκλήσι του Παλατιού του Αγίου Ιακώβου.

Το παραπέτασμα θα καλύψει το Θρόνο της Στέψης και θα είναι ανοιχτό μόνο προς την πλευρά της Αγίας Τράπεζας. Από αυτήν την πλευρά ο Αρχιεπίσκοπος Γουέλμπι θα αλείψει με δύο δάχτυλα το Άγιο Μύρο στα χέρια, στο στήθος και στο κεφάλι του Καρόλου.

Το μύρο θα είναι τοποθετημένο σε χρυσό δοχείο ύψους 21 εκατοστών σε σχήμα αετού με απλωμένα φτερά, γνωστό ως Ampulla. Το κεφάλι του αετού ξεβιδώνει για να γεμίσει το δοχείο και το μύρο χύνεται από μικρές τρύπες που έχει το ράμφος στο Κουτάλι της Στέψης, όπου βουτά τα δάχτυλά του ο Αρχιεπίσκοπος.

Κατά τη διάρκεια του χρίσματος η χορωδία θα ψέλνει τον ύμνο 'Zadok the Priest' του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, που αναφέρεται στην προέλευση του εθίμου, δηλαδή το χρίσμα που πρόσφεραν στον βασιλιά Σολομώντα ο ομώνυμος ιερέας και ο προφήτης Νάθαν.

Στη συνέχεια ο Κάρολος θα κατευθυνθεί στην Αγία Τράπεζα, θα γονατίσει στο υποπόδιο και θα δεχθεί την ευλογία του Αρχιεπισκόπου.

Θα ακολουθήσει η ένδυση του βασιλιά με το λευκό «Κολοβό Χιτώνιο», που συμβολίζει την αγνότητα και τη σεμνότητα έναντι Του Κυρίου. Από πάνω θα φορέσει τον «Υπερχιτώνα» από χρυσό μετάξι, ένδυμα που έλκει την καταβολή του από το Βυζάντιο και τη ζώνη του.



Πριν από την κορύφωση της τελετής με τη στέψη του βασιλιά θα προηγηθεί η παρουσίαση των συμβόλων της βασιλικής εξουσίας, τα οποία θα έχουν από την αρχή τοποθετηθεί στην Αγία Τράπεζα.

Η αρχή θα γίνει με τα Σπιρούνια, σύμβολο των αξιών της ιπποσύνης, που άρχισαν να χρησιμοποιούνται στη στέψη από τον Ριχάρδο Α' τον Λεοντόκαρδο το 1189. Τα σημερινά κατασκευάστηκαν από χρυσό, δέρμα και βελούδο για τη στέψη του Καρόλου Β' το 1661. Πλέον απλά ακουμπούν στους αστραγάλους του βασιλιά και επιστρέφουν στην Αγία Τράπεζα.

Έπεται η λεγόμενη Ανταλλαγή των Ξιφών. Στο σημείο αυτό το επταμελές Σύνολο Βυζαντινών Ψαλμών υπό τον Δρ Αλέξανδρο Λίγκα θα ψάλλει στα ελληνικά τους πρώτους επτά στίχους από τον 71ο από τους Ψαλμούς του Δαυίδ της Παλαιάς Διαθήκης, μια προσευχή για να ευλογεί ο Θεός τον βασιλιά Σολομώντα.

Υπό τους ήχους της βυζαντινής ψαλμωδίας το Κεκοσμημένο Ξίφος της Προσφοράς, με την περίτεχνη επιχρυσωμένη ασημένια λεπίδα και τα πολλά πετράδια στη λαβή και στη θήκη, θα τοποθετηθεί στο δεξί χέρι του βασιλιά με την «εντολή» από τον Αρχιεπίσκοπο να χρησιμοποιείται για την υπεράσπιση του καλού και την τιμωρία του κακού.

Στη συνέχεια της τελετής ο βασιλιάς θα παραδώσει πίσω στο ιερατείο το βαρύτιμο ξίφος έναντι συμβολικής πληρωμής, που συνήθιζε να ήταν 100 σελίνια. Το ξίφος αντιπροσωπεύει στην τελετή τα υπόλοιπα βασιλικά ξίφη.

Ακολουθεί η παρουσίαση δύο βραχιολιών, γνωστών ως Armills. Πρόκειται για σύμβολα ειλικρίνειας και σοφίας, αλλά και του δεσμού του βασιλιά με το λαό. Είναι από χρυσό και σμάλτο με βελούδινη εσωτερική επένδυση.

Μετά ο βασιλιάς θα φορέσει τον Βασιλικό ή Αυτοκρατορικό Μανδύα του 1821, καθώς και το Βασιλικό Επιτραχήλιο, το οποίο φέρει εικόνες από κλάδους φοινίκων.

Στη συνέχεια είναι η σειρά των πιο γνωστών και σημαντικών συμβόλων. Η Σφαίρα του Μονάρχη παραδίδεται στο δεξί χέρι του βασιλιά.

Η Σφαίρα μένει για λίγο στο χέρι του βασιλιά, πριν επιστραφεί στην Αγία Τράπεζα.

Μετά στον δεξιό παράμεσο του Καρόλου θεωρητικά θα έπρεπε να τοποθετηθεί το δαχτυλίδι του μονάρχη, που αποκαλείται και δαχτυλίδι «του γάμου της Βρετανίας», καθώς συμβολίζει το δεσμό του μονάρχη με την Εκκλησία και το λαό.

Είναι το ίδιο δαχτυλίδι που χρησιμοποιείται στις τελετές στέψης από τον Γουλιέλμο Δ' και μετά, το 1831.

Στη συγκεκριμένη τελετή το δαχτυλίδι θα επιστραφεί στην Αγία Τράπεζα και στο δεξί του χέρι ο Κάρολος θα φορέσει το Γάντι της Στέψης.

Αμέσως μετά, οι εκπρόσωποι των εκκλησιών Σκωτίας και Ουαλίας θα δώσουν στον βασιλιά το Σκήπτρο με τον Σταυρό και το Σκήπτρο με το Περιστέρι (γνωστό και ως Ράβδος Ισότητας και Ελέους). Θα τα κρατήσει με το δεξί και αριστερό χέρι αντίστοιχα.

Αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του Σκήπτρου είναι το διαμάντι Cullinan I, το μεγαλύτερο κομμένο διαμάντι του κόσμου, βάρους 530,2 καρατίων. Το γνωστό και ως «Αστέρι της Αφρικής» διαμάντι έχει κοπεί από το πετράδι βάρους 3.106 καρατίων που βρέθηκε το 1905 στη Νότια Αφρική και τοποθετήθηκε στην κορυφή του Σκήπρου το 1910 για τη στέψη του Γεωργίου Ε' την επόμενη χρονιά.

Διαβάστε σχετικά: Στέψη Κάρολου: Νοτιοαφρικανοί ζητούν πίσω το Cullinan I, το διάσημο διαμάντι του σκήπτρου

Το δεύτερο Σκήπτρο ή Ράβδος συμβολίζει την πνευματική εξουσία του βασιλιά, με το περιστέρι από σμάλτο στην κορυφή, με απλωμένα τα φτερά, να αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα.

Η κορύφωση έρχεται με τη στέψη από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντερμπέρι, που αφήνει το βαρύτατο και βαρύτιμο Στέμμα του Αγίου Εδουάρδου στο κεφάλι του μονάρχη προσευχόμενος για τη φώτισή του από τον Κύριο.

Ο Σεβασμιώτατος αναφωνεί μετά «ο Θεός σώζοι τον βασιλιά» και το εκκλησίασμα το επαναλαμβάνει. Οι σάλπιγγες και οι καμπάνες του Αβαείου θα ηχήσουν χαρμόσυνα επί δύο λεπτά και θα ακολουθήσουν 62 κανονιοβολισμοί από τον Πύργο του Λονδίνου, έξι από το Horse Guards Parade και από διάφορα άλλα σημεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, τη Βερμούδα και πολεμικά πλοία εν πλω.

Το σημερινό Στέμμα του Αγίου Εδουάρδου κατασκευάστηκε επίσης για τη στέψη του 1661, με τον Κάρολο Β' να ζητά ένα στα πρότυπα εκείνου του Εδουάρδου του Εξομολογητή από τα μέσα του 11ου αιώνα.

