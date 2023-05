Λονδίνο: Τελευταίες προετοιμασίες για την στέψη του Κάρολου - «Πρόβες» στο Αββαείο και φόβοι για βροχή αύριο

Δεκάδες χιλιάδες royal fans και ξένοι αξιωματούχοι συρρέουν σήμερα στο Λονδίνο για τη στέψη του Καρόλου Γ' που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, με μια μεγαλοπρεπή τελετή που δεν έχει αντίστοιχη στην Ευρώπη.

Ο 74χρονος μονάρχης, συνοδευόμενος από την 75χρονη βασίλισσα Καμίλα, θα λάβει το στέμμα και το χρίσμα στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ ενώπιον 2.300 προσκεκλημένων και εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Πρόκειται για ένα τελετουργικό, το οποίο είναι βασισμένο σε σχεδόν 1.000 χρόνια ιστορίας, με κορώνες που κοσμούν διαμάντια, βελούδινες στολές και χρυσά σκήπτρα, αλλά το οποίο λίγοι Βρετανοί έχουν παρακολουθήσει στη διάρκεια της ζωής τους, καθώς η στέψη της Ελισάβετ Β' είχε γίνει το 1953.

Εκτιμάται ότι περίπου 27 εκατομμύρια Βρετανοί και 300 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως θα παρακολουθήσουν αύριο την σπάνια μεγαλοπρεπή τελετή στέψης του βασιλιά Κάρολου.

Κάρολος και Καμίλα βρέθηκαν και σήμερα στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ για μία πρόβα τζενεραλε, πριν την αυριανή επίσημη τελετή. Μαζί τους ήταν και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Στον γυρισμό, μέσα από την λιμουζίνα τους, χαιρετούσαν τα πλήθη που ήδη έχουν κατασκηνώσει στους δρόμους του Λονδίνου.

Στη συνέχεια θα έχουν επίσημο γεύμα στο Μπάκιγχαμ, προς τιμήν των ξένων προσκεκλημένων της στέψης.

Στο Αββαείο, όλα είναι ρυθμισμένα στο… χιλιοστό και οι πρόβες για το τλετουργικό είναι πυρετώδεις - από τις αφίξεις των καλεσμένων μέχρι τις χορωδίες, όλα πρέπει να λειτουργήσουν άψογα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Αρχηγός της προτεσταντικής Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο Κάρολος θα δώσει το βασιλικό όρκο και θα λάβει το χρίσμα από τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι. Στη συνέχεια θα στεφθεί με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου.

Η βασίλισσα Καμίλα, δεύτερη σύζυγος του Καρόλου μετά το διαζύγιό του από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, θα στεφθεί επίσης.

Συνοδευόμενο από σχεδόν 4.000 στρατιωτικούς, το βασιλικό ζεύγος θα αναχωρήσει στη συνέχεια για τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου τα ενεργά μέλη της μοναρχίας θα χαιρετίσουν το πλήθος από τον διάσημο εξώστη.

Το γεγονός πάντως είναι, ότι σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπιση του Skynews (και παρά τις… φιλότιμες προσπάθειες) ο Κάρολος Γ' παραμένει λιγότερο δημοφιλής από τον γιο και διάδοχό του, τον Ουίλιαμ, τη νύφη του Κέητ και την αδερφή του, πριγκίπισσα Αννα.

Ο βασιλιας είναι στην τέταρτη θέση της λίστας, με ποσοστό μόλις 52%.

Παρά τις εξαντλητικές πρόβες των αγημάτων με τις χρυσές άμαξες και το ιππικό για μία λαμπρή παρέλαση αύριο, η μετεωρολογική υπηρεσία του Λονδίνου προβλέπει βροχές και καταιγίδες από το πρωί και για όλη την ημέρα, που δυστυχώς αναμένεται να χαλάσουν τα σχέδια των διοργανωτών.

