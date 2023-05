Στέψη Κάρολου: Τι θα γίνει μέσα στο Αββαείο – Η «Καρέκλα της Στέψης» και ο θρόνος της Καμίλα (φωτογραφίες)

Περίπου 300 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα παρακολουθήσουν αύριο από τους δέκτες τους το σπάνιο και ιστορικό γεγονός στέψης του βασιλιά Κάρολου, σε μία μεγαλόπρεπη τελετή με ισχυρούς συμβολισμούς .

Πρόκειται για ένα τελετουργικό, το οποίο είναι βασισμένο σε σχεδόν 1.000 χρόνια ιστορίας, με κορώνες που κοσμούν διαμάντια, βελούδινες στολές και χρυσά σκήπτρα, αλλά το οποίο λίγοι Βρετανοί έχουν παρακολουθήσει στη διάρκεια της ζωής τους, καθώς η στέψη της Ελισάβετ Β' είχε γίνει το 1953.

One day to go until the #Coronation!



The Imperial State Crown, or Crown of State, is worn by the Monarch at the end of the #Coronation Service as they leave Westminster Abbey. Watch our short film to find out more about its history. https://t.co/GEImDG7s3c pic.twitter.com/kY9BfPEOGU