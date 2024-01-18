Στέλεχος του ΠΟΥ: Είδα ασθενείς που απλά «περίμεναν τον θάνατο» στη Λωρίδα της Γάζας

Στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αρμόδιο για τον συντονισμό των ομάδων του στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε χθες Τετάρτη πως είδε ασθενείς που απλά «περίμεναν τον θάνατο» σε νοσοκομεία του θυλάκου, η λειτουργία των οποίων αντιμετωπίζει αδιανόητα προβλήματα εξαιτίας του πολέμου, μιλώντας χθες Τετάρτη στον Τύπο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Έπειτα από πέντε εβδομάδες στον παλαιστινιακό θύλακο, ο Σον Κέισι, συντονιστής του ΠΟΥ, είπε πως καθημερινά έβλεπε σε νοσοκομεία ασθενείς με «πολύ σοβαρά εγκαύματα», με «ανοιχτά κατάγματα», που περίμεναν «ώρες και μέρες» για να τους προσφερθούν φροντίδες.

«Συχνά ζητούσαν από μένα τροφή ή νερό», κάτι που «δείχνει το επίπεδο της απελπισίας», συνέχισε.

Ο κ. Κέισι υπογράμμισε πως μπόρεσε να επισκεφθεί μόλις τα έξι από τα 16 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας όπου συνεχίζεται η δραστηριότητα. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, στον θύλακο λειτουργούσαν 36.

«Αυτό που είδα προσωπικά είναι η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης του συστήματος υγείας», συνόψισε, ταυτόχρονα με «τη μείωση της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές της Λωρίδας (της Γάζας)».

«Προσπαθούσαμε καθημερινά, για επτά ημέρες, να παραδώσουμε καύσιμα και εφόδια βόρεια της πόλης της Γάζας. Κάθε μέρα, τα αιτήματά μας απορρίπτονταν», αφηγήθηκε.

Στα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας η έλευση τραυματιών είναι ασταμάτητη, ενώ το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό έχει μειωθεί στο ελάχιστο, καθώς τα μέλη του, όπως η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους.

Ο κ. Κέισι είπε πως είδε ασθενείς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας απλά να «περιμένουν τον θάνατο σ’ ένα νοσοκομείο χωρίς καύσιμα, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό».

Έναυσμα του πολέμου που προκάλεσε γενικευμένη καταστροφή στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο κι εκτόπισε πάνω από το 80% του πληθυσμού ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στον θύλακο από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αντίποινα έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 24.448 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως πλέον στη Λωρίδα της Γάζας μεγεθύνεται ο κίνδυνος «λιμού» και εκδήλωσης «θανατηφόρων επιδημιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

