Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε drones της Ουκρανίας στις περιφέρειες Μόσχας και Λένινγκραντ

Δεν υπήρξαν απώλειες ή ζημιές όταν τα συντρίμμια έπεσαν στο έδαφος, διαβεβαίωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν

Moscow

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ουκρανικό drone στους αιθέρες της Μόσχας και δεύτερο στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ, όπως συνεχίζει να ονομάζεται η περιοχή γύρω από την πόλη που μετονομάστηκε σε Αγία Πετρούπολη.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε μέσω Telegram ότι οι αναχαιτίσεις έγιναν περί τη 01:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε νωρίτερα μέσω της ίδιας πλατφόρμας ότι αναχαιτίστηκε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που κατευθυνόταν στη Μόσχα. Δεν υπήρξαν απώλειες ή ζημιές όταν τα συντρίμμια έπεσαν στο έδαφος, διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark