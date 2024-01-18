Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ουκρανικό drone στους αιθέρες της Μόσχας και δεύτερο στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ, όπως συνεχίζει να ονομάζεται η περιοχή γύρω από την πόλη που μετονομάστηκε σε Αγία Πετρούπολη.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε μέσω Telegram ότι οι αναχαιτίσεις έγιναν περί τη 01:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε νωρίτερα μέσω της ίδιας πλατφόρμας ότι αναχαιτίστηκε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που κατευθυνόταν στη Μόσχα. Δεν υπήρξαν απώλειες ή ζημιές όταν τα συντρίμμια έπεσαν στο έδαφος, διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

