Λωρίδα της Γάζας: Οι ηγέτες της Χαμάς δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν

Οι ηγέτες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα παρά το αδιάκοπο σφυροκόπημα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Νίκη ή μαρτυρικός θάνατος» είναι οι μοναδικές επιλογές, είπε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Βηρυτό, εξηγώντας πως η Γάζα είναι η πατρίδα τους και συμπληρώνοντας ότι το αίμα των ηγετών της Χαμάς δεν έχει μεγαλύτερη αξία από εκείνο των υπολοίπων Παλαιστινίων.

Ο εντοπισμός των ηγετών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Πάνω από 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ο Γιαχία Σινουάρ και άλλα ηγετικά στελέχη του κινήματος φέρονται να παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Εκτιμάται πως κρύβονται στο δαιδαλώδες δίκτυο υπόγειων τούνελ.

Η Χαμάς απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών για τον τερματισμό της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Ο πρώην ανώτατος πολιτικός ηγέτης της, ο Χάλεντ Μεσάλ, λέει πως μοναδική λύση είναι ο τερματισμός της ισραηλινής κατοχής. Ο λαός μας απαιτεί την «ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

Το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ «απορρίπτεται κατηγορηματικά», υπογραμμίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

