Η Λωρίδα της Γάζας εισήλθε σήμερα στην έκτη ημέρα «σχεδόν πλήρους» διακοπής του ίντερνετ και του τηλεφώνου, «τη μακρύτερη σε διάρκεια» από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον NetBlocks, οργανισμό επιτήρησης του δικτύου των τηλεπικοινωνιών στον κόσμο.

Οι μετρήσεις του NetBlocks δείχνουν ότι τα παλαιστινιακά εδάφη βρίσκονται αντιμέτωπα με «μια σχεδόν πλήρη διακοπή των τηλεπικοινωνιών εδώ και 120 ώρες», αναφέρει ο οργανισμός στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter).

Αυτή η «διακοπή, που εισέρχεται σήμερα στην έκτη ημέρα της, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια συνεχιζόμενη βλάβη στις τηλεπικοινωνίες που έχει ποτέ καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί πολλές φορές από την 7η Οκτωβρίου, όταν το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχει η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση. Αυτές οι διακοπές στερούν από τους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του την επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

