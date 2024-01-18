Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι διεμήνυσαν πως θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από την τέταρτη σειρά βομβαρδισμών εναντίον θέσεών τους, που απέδωσαν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, σε επαρχίες της Υεμένης.

«Θα συνεχίσουμε να βάζουμε στο στόχαστρο πλοία που κατευθύνονται σε λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης, ανεξαρτήτως των αμερικανοβρετανικών επιθέσεων στην προσπάθειά τους να μας εμποδίσουν», διαβεβαίωσε αξιωματούχος των Χούθι μέσω του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους αντάρτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

