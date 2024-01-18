Αλ Μασίρα: Νέα πλήγματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη

Τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους Χούθι μεταδίδει ότι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν τέταρτη σειρά πυραυλικών πληγμάτων στην Υεμένη, σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ανταρτών εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η αμερικανοβρετανική επίθεση είχε στόχο τις επαρχίες Χοντάιντα, Τάιζ, Νταμάρ, Αλ Μπάιντα και Σαάντα», ανέφερε το Αλ Μασίρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.