Κουκουλόπουλος για φορολογικό: Εξελίσσεται σε τραγέλαφο όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο άσκησε ο υπεύθυνος υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – και βουλευτής Κοζάνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σε τραγέλαφο εξελίσσεται το φορολογικό νομοσχέδιο όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Απειλούνται με ελέγχους όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και απαλλάσσονται του ελέγχου όσοι δεχτούν να δηλώσουν όσα ζητά η κυβέρνηση, μεταξύ αυτών όσοι φοροδιαφεύγουν. Εμφανής η οπισθοδρόμηση και εμφανής η στρατηγική συμμαχία της κυβέρνησης με φοροδιαφυγή.
