Συνάντηση με τον επικεφαλής του βρετανικού Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε έμφαση στη σημασία των ελληνοβρετανικών σχέσεων, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη προώθησης της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βρετανία και των χωρών της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός και ο ηγέτης των Εργατικών συζήτησαν τις οικονομικές επιτυχίες της Ελλάδας και τις επενδύσεις σε υποδομές, καθώς ο κ. Στάρμερ παρουσίασε το σχέδιό του για την ενίσχυση της ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συζήτησαν ακόμα για τη σημασία στενής συνεργασίας σε ζητήματα ευρύτερης ευρωπαϊκής ασφάλειας, μετανάστευσης και δράσης για το Κλίμα, καθώς και για τους σημαντικούς πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης συνεισφοράς των ελληνικών κοινοτήτων στη βρετανική κοινωνία.

Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και συμφώνησαν στη σημασία των ανθρωπιστικών παύσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.