Στιγμές τρόμου έζησε μια οικογένεια στη Σρι Λάνκα όταν ένας ελέφαντας επιτέθηκε στο βαν τους σπάζοντας το παράθυρο αναζητώντας φαγητό.

Σύμφωνα με το BBC το θηλαστικό βγήκε από το δάσος στο Εθνικό Πάρκο Yala και πήγε προς το βαν που επέβαινε η οικογένεια.

Στη συνέχεια με τον χαυλιόδοντά του έσπασε το παράθυρο του οδηγού και με την προβοσκίδα του άρχισε ψάχνει για φαγητό.

Ο πατέρας της οικογένειας από το Περθ της Δυτικής Αυστραλίας, μιλώντας είπε στο BBC: «Άρχισε να μυρίζει γύρω από τα πόδια μας για φαγητό και ο οδηγός μας είπε να του δώσουμε ό,τι είχαμε και έτσι του έδωσα το σάντουιτς του γιου μου ».

«Μου είπε να πετάξω τα υπόλοιπα έξω από το παράθυρο, έτσι έκανα και ο οδηγός κατάφερε να φύγει με ταχύτητα... Αυτά τα σάντουιτς και τα πατατάκια μάλλον μας έσωσαν τη ζωή».

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

