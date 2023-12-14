Επίθεση της Ρωσίας με drones τα ξημερώματα στην Οδησσό - 11 τραυματίες

Ρωσική επίθεση με drones στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια) είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μέσω Facebook, ανέφεραν πως πήραν φωτιά αυτοκίνητο και βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ συνολικά ένδεκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, κατά την ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζεται πού ακριβώς έγιναν οι επιθέσεις.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης περιφέρειας Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανέφερε πως άνδρας που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη σε επίθεση την προηγουμένη.

Την ίδια ώρα, η Η Ρωσία λέει πως καταρρίφθηκαν 9 drones της Ουκρανίας.

Συστήματα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν δυο ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια της Μόσχας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, σύμφωνα με τον οποίο δεν υπήρξαν απώλειες ούτε υλικές ζημιές.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, από την πλευρά του, μετέδωσε επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας πως καταστράφηκαν συνολικά 9 ουκρανικά drones στην περιφέρεια της Μόσχας και στη γειτονική περιφέρεια Καλούγκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

