Πεινασμένος ελέφαντας πέταξε σαν «παιχνίδι» τουρίστρια όταν του έκανε πλάκα - Δείτε Βίντεο

Το πείραγμα μιας τουρίστριας στην Ινδία έκανε έναν ελέφαντα να θυμώσει.



Η νεαρή τουρίστρια στο βίντεο κρατά μια μπανάνα μπροστά στην προβοσκίδα του, σημειωτέον εξημερωμένου ελέφαντα, ο οποίος την πλησιάζει για να γευτεί τη λιχουδιά.



Χαμογελώντας αμέριμνα, η τουρίστρια τελευταία στιγμή κάνει ότι φεύγει χωρίς να ταΐσει τον ελέφαντα προκαλώντας την οργή του. Ξαφνικά τινάζει τους χαυλιόδοντες και την προβοσκίδα πετώντας μακριά σαν παιχνίδι την κοπέλα.



Οι ελέφαντες διαθέτουν νοημοσύνη, και ιδιαίτερα όταν είναι πεινασμένοι δεν σηκώνουν παιχνίδια…



You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN