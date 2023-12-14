Στον ρυθμό του Όρμπαν οι Βρυξέλλες για την Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Είμαστε η φωνή της κοινής λογικής στην Ευρώπη», τόνιζε μιλώντας στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ο πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, παραμονή της έναρξης των εργασιών της διήμερης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες όπου και οι ηγέτες των «27» καλούνται να ανάψουν το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας, την παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο για τον πόλεμο με τη Ρωσία και την παροχή νέας οικονομικής βοήθειας στη χώρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο πόλεμος, η διαφθορά, ο τεράστιος αγροτικός τομέας και οι διακρίσεις σε βάρος της ουγγρικής μειονότητας της χώρας αποκλείουν το Κίεβο από τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοντινό μέλλον», υπογράμμιζε ο Όρμπαν απειλώντας με βέτο και ζητώντας ανταλλάγματα για να αλλάξει τη στάση του. «Εάν δεν υπάρξουν θετικά νέα από τις Βρυξέλλες, αυτό θα σημαίνει ότι ο Πούτιν άσκησε βέτο», είπε, από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορώντας τη Βουδαπέστη.

Ήδη ήταν μία κακή εβδομάδα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος γύρισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με άδεια χέρια καθώς, δεν κατόρθωσε να πείσει τους Ρεπουμπλικανούς να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση νέου πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έναν ελιγμό της τελευταίας στιγμής για την αποφυγή ενός ευρωπαϊκού ναυαγίου αποφασίζει την αποδέσμευση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την Ουγγαρία. Στη σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, η Κομισιόν τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις της Βουδαπέστης για τη βελτίωση ανεξαρτησίας του δικαστικού της συστήματος είναι επαρκείς.

«Πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία ο,τιδήποτε χρειάζεται για να είναι ισχυρή σήμερα ώστε να είναι ισχυρότερη αύριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μία μακρά και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία», υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Άλλωστε, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες στέκονται στο πλευρό του Κιέβου - ακόμη και η Σλοβακία του Ρόμπερτ Φίτσο που πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε ότι σταματά τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Επιμένουν πως η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο είναι πράξη συμβολική αλλά και μία πράξη αλληλεγγύης.

«Έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε εκπληρώσει όλες τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ξεκαθάρισε από ο Ουκρανός πρόεδρος καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι έξι από τις επτά προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών έχουν πλέον επιτευχθεί. Σε αυτό, ωστόσο, η Βουδαπέστη διαφωνεί και το Κίεβο απαντά περνώντας νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει στα μέλη της ουγγρικής αλλά και άλλων μειονοτήτων να μπορούν να σπουδάζουν στη μητρική τους γλώσσα στην Ουκρανία ενώ, ανάβει και το πράσινο φως με νομοσχέδιο κατά της διαφθοράς αποδυναμώνοντας περαιτέρω τα επιχειρήματα Όρμπαν.

Ο Ζελένσκι θέλει να λάβει και την επίσημη πρόσκληση των Ευρωπαίων για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων που ανοίγει το δρόμο για το «μπλοκ» των 27 αλλά και την παροχή βοήθειας για την εμπόλεμη χώρα του και το βλέμμα όλων στρέφεται στον Ούγγρο πρωθυπουργό και τη στάση που θα κρατήσει.

Πηγή: skai.gr

