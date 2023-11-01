«Σαν πολύ σε ανέχτηκα»… Οι τσακωμοί είναι αναπόφευκτοι ακόμα και στις καλύτερες των οικογενειών, όμως στη δική μας περίπτωση σε μια οικογένεια έπεσαν και κάτι «ψιλές». Ο λόγος για δυο ασιατικούς ελέφαντες, που άρχισαν τα εκατέρωθεν λακτίσματα διά άγνωστον αφορμήν.



Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι τα συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, και οι τσακωμοί αυτών των δύο νεαρών αδερφών ελεφάντων είναι σίγουρα μια από αυτές… Πάντως, το «επεισόδιο» δεν φαίνεται να ξέφυγε από τα όρια…



There is a lot of evidences about animals behaving like humans, but young elephant siblings squabbling is certainly one of the most accurate resemblancespic.twitter.com/piyTxHJ8Hn October 5, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.