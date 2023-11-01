Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σαν πολύ σε ανέχτηκα»: Δύο ελέφαντες δεν τα πηγαίνουν και πολύ καλά, και αρχίζουν τις κλωτσιές – Βίντεο 

Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι τα συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, και οι τσακωμοί αυτών των δύο νεαρών αδερφών ελεφάντων είναι σίγουρα μια από αυτές… 

Ελέφαντες

«Σαν πολύ σε ανέχτηκα»… Οι τσακωμοί είναι αναπόφευκτοι ακόμα και στις καλύτερες των οικογενειών, όμως στη δική μας περίπτωση σε μια οικογένεια έπεσαν και κάτι «ψιλές». Ο λόγος για δυο ασιατικούς ελέφαντες, που άρχισαν τα εκατέρωθεν λακτίσματα διά άγνωστον αφορμήν.  

Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι τα συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι, και οι τσακωμοί αυτών των δύο νεαρών αδερφών ελεφάντων είναι σίγουρα μια από αυτές… Πάντως,  το «επεισόδιο» δεν φαίνεται να ξέφυγε από τα όρια… 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ελέφαντες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark