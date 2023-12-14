Ανησυχία επικρατεί στην Τουρκία από τις τρομακτικές προβλέψεις διάσημου και έγκριτου καθηγητή σεισμολογίας για σεισμό έως και 9 Ρίχτερ στο κοντινό μέλλον.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο καθηγητής σεισμολογίας Νατζί Γκιορούρ δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι υπάρχει πιθανότητα 47% ενός μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, 7 με 7.5 Ρίχτερ.

Όμως στην περιοχή από τον Κεράτιο μέχρι και τη Σηλυβρία θα γίνει αισθητός μέχρι και 9 Ρίχτερ!

Πρόκειται για εφιαλτικές προβλέψεις με σενάρια τρόμου όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν νερό, θα υπάρχουν μεταδοτικές ασθένειες κτλ.

O Γκιορούν ο οποίος ηγήθηκε σε 8 διεθνείς και 2 εθνικές σεισμολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με σεισμογραφικα πλοία, υπενθύμισε ότι στις περιοχές με το μεγαλύτερο ρίσκο και είναι η Κωνσταντινούπολη.

«Σκεφτείτε μια λωρίδα 10 χιλιομέτρων που ξεκινά από την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Εκεί θα υπάρξουν πολύ περισσότερα προβλήματα, επειδή η ένταση του σεισμού θα φτάσει γενικά τα 9 Ρίχτερ από τον Κεράτιο Κόλπο μέχρι και τη Σηλυβρία. Oι περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα όπως το Μακροχώρι και το Ζεϊτίνμπουρνου θα επηρεαστούν περισσότερο.

.

Στην Κωνσταντινούπολη το δίκτυο της αποχέτευσης αλλά και της υδροδότησης κινείται παράλληλα .Αυτά τα δίκτυα στο σεισμό θα σπάσουν και θα υπάρξει διαρροή της αποχέτευσης εντός του δικτύου της υδροδότησης. Θα υπάρχει τεράστια επιδημία. Θα διακοπεί η υδροδότηση δεν θα υπάρχει υγιεινή» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

