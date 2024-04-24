Μια επίσημη βορειοκορεατική αντιπροσωπεία με επικεφαλής έναν οικονομικό αξιωματούχο αναχώρησε για το Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA με την ευκαιρία μιας σπάνιας επίσκεψης που, σύμφωνα με ειδικούς, δημιουργεί ανησυχίες για μια αυξημένη διμερή συνεργασία.

Η αποστολή με επικεφαλής τον βορειοκορεάτη υπουργό Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων Γιουν Τζονγκ Χο, αναχώρησε τη Δευτέρα από την Πιονγκγιάνγκ για το Ιράν, μετέδωσε το KCNA με μια σύντομη ανακοίνωση μιας πρότασης χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η επίσκεψη αυτή φανερώνει την πρόθεση της Πιονγκγιάνγκ να επεκτείνει και να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη, ενδεχομένως παρέχοντας στο Ιράν όπλα που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν στην αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ, εκτιμά ο Χονγκ Μιν, αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο για την Εθνική Ενοποίηση.

«Αυτή η επίσκεψη αξίζει μεγάλη προσοχή, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης που εμπλέκει την Τεχεράνη και την Ιερουσαλήμ», εκτιμά μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο και προσθέτει ότι το Ιράν και η Βόρεια Κορέα είναι σύμμαχοι από παλιά και έχουν ήδη συνεργασθεί σε εξοπλιστικά προγράμματα τα χρόνια του 1980.

Με τον ίδιο τρόπο που η Πιονγκγιάνγκ προμήθευσε όπλα στη Ρωσία, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο με την Τεχεράνη «με αντάλλαγμα αποζημιώσεις όπως πετρέλαιο και οικονομική βοήθεια», προσθέτει ο αναλυτής.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται ενώ η Βόρεια Κορέα έχει τους τελευταίους μήνες ενισχύσει τους στρατιωτικούς δεσμούς της με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, η Βόρεια Κορέα έστειλε στη Ρωσία περίπου 7.000 εμπορευματοκιβώτια με όπλα προορισμένα να χρησιμοποιηθούν στην Ουκρανία σε αντάλλαγμα ίσως την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του βορειοκορεατικού προγράμματος κατασκοπευτικών δορυφόρων.

Η Ρωσία άσκησε εξάλλου βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ένα σχέδιο απόφασης που παρέτεινε για ένα χρόνο την εντολή της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την Πιονγκγιάνγκ.

Το Ιράν και η Ρωσία είναι επίσης στενοί σύμμαχοι σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, με τη Μόσχα να προσφεύγει σε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πλαίσιο της επίθεσής της στην Ουκρανία.

Αυτή η βορειοκορεατική επίσκεψη στο Ιράν πραγματοποιείται μετά την πρώτη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων της Τεχεράνης εναντίον του ισραηλινού εδάφους τη νύκτα της 13ης προς τη 14η Απριλίου.

ΓΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.