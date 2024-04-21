Ρωσία: Επίσκεψη υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας από τη Βόρεια Κορέα

Βορειοκορεατική αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής της Επιτροπής Γεωργίας του πανίσχυρου Κόμματος των Εργατών επισκέπτεται τη Ρωσία, μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Ρι Τσολ Μαν, τεχνοκράτης με πολυετή εμπειρία στον γεωργικό τομέα, ηγείται της αντιπροσωπείας που αναχώρησε χθες Σάββατο από τη Βόρεια Κορέα, η οποία αντιμετωπίζει χρόνια επισιτιστική κρίση. Ο ρώσος πρεσβευτής στην Πιονγκγιάνγκ έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το πρόγραμμα των συναντήσεων του Ρι «είναι πολύ βεβαρημένο».

Οι δεσμοί μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την επίσκεψη του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου είχε συνομιλίες τον Σεπτέμβριο με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αναφερόμενος τον περασμένο Δεκέμβριο στις προτεραιότητες της πολιτικής του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε αναφερθεί εκτενώς στην ανάγκη ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής, ζητώντας εκσυγχρονισμό των αρδευτικών συστημάτων και των γεωργικών μηχανημάτων.

Η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ελλείψεις σε τρόφιμα, εν μέρει λόγω των κυρώσεων του ΟΗΕ για τα εξοπλιστικά της προγράμματα. Την κατάσταση έχουν επιδεινώσει φυσικές καταστροφές.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας δεν κρύβουν την ανησυχία τους ότι στο επίκεντρο της προσέγγισης Μόσχας-Πιονγκγιάνγκ είναι η στρατιωτική συνεργασία. Έχουν κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με στρατιωτικό υλικό που προορίζεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να εξασφαλίσει ρωσική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του οπλοστασίου της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.