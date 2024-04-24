Λογαριασμός
Εξ αποστάσεως μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια εν μέσω διαδηλώσεων για τη Γάζα - Συλλήψεις στο Yale και το NYU

Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς ορισμένοι μαθητές έχουν αναφέρει αντισημιτική παρενόχληση - Έχουν στήσει σκηνές οι φοιτητές έξω από το πανεπιστήμιο - Διαδηλώσεις επίσης σε κολέγια στα Μεσοδυτικά των ΗΠΑ και στη Δυτική Ακτή

Εξ αποστάσεως μαθήματα έχει ξεκινήσει το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στην κύρια πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης, εν μέσω τεταμένων διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει στα κολέγια των ΗΠΑ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η απόφαση αυτή για επέκταση των εξ αποστάσεως μαθημάτων έρχεται καθώς ορισμένοι μαθητές έχουν αναφέρει αντισημιτική παρενόχληση γύρω από την πανεπιστημιούπολη της Κολούμπια, σύμφωνα με το BBC.

Περίπου 133 συνελήφθησαν τη Δευτέρα σε διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Σε δεκάδες συλλήψεις προχώρησαν επίσης οι αρχές σε συγκεντρώσεις στο πανεπιστήμιο του Γέιλ, ενώ το Χάρβαρντ έχει περιορίσει την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη.

Διαδηλώσεις για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν επίσης πραγματοποιηθεί σε κολέγια στα Μεσοδυτικά των ΗΠΑ και στη Δυτική Ακτή, όπου μια πανεπιστημιούπολη έχει κλείσει.

Εννέα φοιτητές συνελήφθησαν στη Μινεάπολη το πρωί της Τρίτης, καθώς προσπαθούσαν να στήσουν στρατόπεδο διαμαρτυρίας μπροστά από μια βιβλιοθήκη στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Μινεσότα.

Στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην πανεπιστημιούπολη του NYU στο Washington Square Park. Το πλήθος φώναζε «ντροπή, ντροπή» και οι διαδηλωτές επέκριναν την αστυνομία της Νέας Υόρκης και τους διοικητές των πανεπιστημίων.

Η αστυνομία κλήθηκε στο NYU τη Δευτέρα για να διαλύσει τις διαδηλώσεις, αφού πρώτα αξιωματούχοι του πανεπιστημίου προειδοποίησαν εκατοντάδες διαδηλωτές να διαλυθούν. Οι αρχές στο NYU ανέφεραν επίσης ότι είχαν κάνει την εμφάνισή τους διαδηλωτές που δεν συνδέονταν με το πανεπιστήμιο.

Στο Κολούμπια, αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι ένας  καταυλισμός που έχει στηθεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας σε πανεπιστημιακούς χώρους - επίσης στο Μανχάταν - παραβιάζει τους κανόνες.

Εβραίοι φοιτητές έχουν εκφράσει επίσης την έντονη ανησυχία τους για τον αντισημιτισμό μέσα και γύρω από την πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι καταδίκασε τόσο «τις αντισημιτικές διαδηλώσεις» όσο και «εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με τους Παλαιστίνιους».

