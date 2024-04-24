Έπειτα από διακόσιες και πλέον ημέρες εχθροπραξιών, ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη σήμερα πως θα σταματήσει σύντομα, καθώς ο παλαιστινιακός θύλακος συνέχισε να βομβαρδίζεται καθώς η αμερικανική Γερουσία έδινε πράσινο φως στη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ για να υποστηριχθεί η εκστρατεία του εναντίον της Χαμάς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομεία και στις υπηρεσίες ασφαλείας της Λωρίδας της Γάζας έκαναν λόγο για νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στους τομείς της Νουσέιρατ (κεντρικά) και της Ράφας, του «τελευταίου» κατά την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου μεγάλου οχυρού της Χαμάς, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Στην Ουάσιγκτον, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε παράλληλα τη χορήγηση νέας αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, αξίας 13 δισ. δολαρίων, ιδίως για την ενίσχυση της αντιπυραυλικής ασπίδας Σιδηρούς Θόλος.

Το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από την άνω Βουλή προβλέπει επίσης να δαπανηθούν κάπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλυφθεί «η επείγουσα ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα» καθώς και σε άλλους «ευάλωτους πληθυσμούς» σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο Σουδάν, χώρα όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από έναν χρόνο. Η βοήθεια στο Ισραήλ είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σάββατο, έπειτα από πολύμηνο αδιέξοδο.

Η βοήθεια αυτή εγκρίθηκε τη στιγμή που διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων προκαλούν αναταραχή σε αμερικανικά πανεπιστήμια και αρκετές πρωτεύουσας, μη εξαιρουμένης της Ουάσιγκτον, εκφράζουν ανησυχία για τους αμάχους ενόψει της σχεδιαζόμενης ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, όπου είναι στοιβαγμένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι.

«Αποκάλυψη»

Σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους που επικαλέστηκε χθες η Wall Street Journal, το Ισραήλ προετοιμάζεται να μετακινήσει τους αμάχους προς την κοντινή Χαν Γιούνις κυρίως, όπου σκοπεύει να στήσει καταλύματα, κέντρα διανομής τροφίμων και νοσοκομεία εκστρατείας.

Η εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων προβλέπεται να διαρκέσει δυο ως τρεις εβδομάδες και να διεξαχθεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η χερσαία επιχείρηση θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Τζέρναλ.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ έκανε γνωστό πως μελετάται «σειρά μέτρων (...) στο πλαίσιο της προετοιμασίας των επιχειρήσεων στη Ράφα, ειδικά για την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων».

«Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων» από τη Ράφα, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαμπρίτσιο Καρμπόνι, ο διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), κατά την άποψη του οποίου δεν είναι καν «εφικτή» η μαζική απομάκρυνση αμάχων στις τρέχουσες συνθήκες.

Για τον Γιαν Έγκελαντ, τον γενικό γραμματέα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, «τον μεγαλύτερο καταυλισμό εκτοπισμένων στη Γη», θα οδηγούσε σε «κατάσταση Αποκάλυψης».

«Χωρίς ορίζοντα»

«Έπειτα από 200 ημέρες, οι εχθρός παραμένει παγιδευμένος στην άμμο της Γάζας. Χωρίς σκοπό, χωρίς ορίζοντα, χωρίς την παραίσθηση της νίκης ή της απελευθέρωσης των αιχμαλώτων», ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ο Αμπού Ουμπέιντα. «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε και να αντιστεκόμαστε όσο η επίθεση της κατοχής συνεχίζεται ακόμα και σε ένα εκατοστό του εδάφους μας», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 129 παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα — ωστόσο τουλάχιστον 34 από αυτούς πιστεύεται πως έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον 34.183 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πριν από την επιχείρηση στη Ράφα ο ισραηλινός στρατός έδρασε στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και κατόπιν στη Χαν Γιούνις.

«Κλίμα ατιμωρησίας»

Ο ΟΗΕ ζήτησε χθες να διενεργηθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα για τους ομαδικούς τάφους που βρέθηκαν στα δυο μεγαλύτερα νοσοκομεία των πόλεων αυτών, το Σίφα στη Γάζα και το Νάσερ στη Χαν Γιούνις, υπογραμμίζοντας πως είναι ανάγκη να τερματιστεί το «κλίμα ατιμωρησίας».

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε χθες πως του προκάλεσαν «φρίκη» οι καταστροφές σε αυτά τα δύο νοσοκομεία και ο εντοπισμός «ομαδικών τάφων» μέσα σε αυτά και γύρω τους.

Η πολιτική προστασία της Γάζας ανακοίνωσε πως από το Σάββατο έχει προχωρήσει στην εκταφή 340 πτωμάτων ανθρώπων που σκοτώθηκαν και θάφτηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε ομαδικούς τάφους στο εσωτερικό του νοσοκομείου Νάσερ.

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε χθες πως έθαψε πτώματα στο νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντας πως στις επιχειρήσεις του εκεί «εξέτασε» πτώματα «που είχαν ταφεί από Παλαιστίνιους» για να εξακριβώσει αν υπήρχαν ανάμεσά τους ισραηλινοί όμηροι.

Στα συντρίμμια του νοσοκομείου Σίφα, γιατρός, ο Αμζάντ Αλίουα, πήγε χθες να δείξει σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου την αίθουσα υποδοχής επειγόντων περιστατικών, όπου είναι εμφανή σημάδια πυρκαγιάς, με την επίπλωση να έχει εν μέρει καταστραφεί κι εν μέρει αδειαστεί: «Έπειτα από 200 ημέρες πολέμου, στεκόμαστε εν μέσω των συντριμμιών αυτού του μεγάλου νοσοκομείου» όπου «υποδεχόμασταν χιλιάδες τραυματίες καθημερινά», είπε.

Από γη και θάλασσα

Πέρα από τον ολοένα πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων και τις εκτεταμένες καταστροφές, ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας παραμένει αντιμέτωπος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με τον κίνδυνο λιμού.

Οι ΗΠΑ θέλουν να αρχίσουν «πολύ σύντομα, στο πολύ εγγύς μέλλον» την οικοδόμηση προσωρινής προβλήτας για τη διευκόλυνση των παραδόσεων διά θαλάσσης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει την είσοδο αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας, αύξησε τον αριθμό των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπει να εισέρχονται.

Το Ισραήλ και ο ΟΗΕ και δεν συμφωνούν πάντα στην καταμέτρηση των φορτηγών με βοήθεια που φθάνουν στον θύλακο, πάντως χθες ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί, εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι τη Δευτέρα καταγράφτηκε ρεκόρ εισόδων οχημάτων με βοήθεια σε μια ημέρα (310).

«Αν υπάρχει θέληση, βρίσκεται τρόπος», σχολίασε το βράδυ μέσω X, λίγη ώρα αφού ζήτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να διενεργήσει «ανεξάρτητη έρευνα» για τους «180 εργαζομένους της UNRWA που έχουν σκοτωθεί» στον πόλεμο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται αργότερα σήμερα να συζητήσει σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

