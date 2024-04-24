Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας).

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών συμμετέχουν επτά υποψήφιοι:

Ο νυν πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, υποψήφιος του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM), Στέβο Πεντάροφσκι·

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, του δεξιού αντιπολιτευόμενου VMRO-DPMNE·

Ο Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι, δήμαρχος στο Κουμάνοβο, αρχηγός του νεοσύστατου κόμματος «Ξέρω»·

Η Μπιλιάνα Βάνκοφσκα, καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο των Σκοπίων, υποψήφια του εθνικιστικού, φιλορωσικού κόμματος «Αριστερά»·

Ο Στέφτσο Γιακίμοφσκι, δήμαρχος στον Κάρπος (μεγάλος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος των Σκοπίων), αρχηγός του μικρού κόμματος GROM. Πρόσφατα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν την είσοδο στην επικράτεια τους στον Στέφτσο Γιακίμοφσκι, επικαλούμενες εμπλοκή του σε υποθέσεις διαφθοράς·

Ο Μπουγιάρ Οσμάνι, υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, υποψήφιος του μεγαλύτερου, συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI, του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι· και

Ο Άρμπεν Ταραβάρι, δήμαρχος στο Γκόστιβαρ, υποψήφιος συνασπισμού τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων, με επωνυμία «Αξίζει».

Για να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε από τον πρώτο γύρο απαιτείται να λάβει ποσοστό άνω του 50% επί του συνόλου του εκλογικού σώματος στη χώρα, κάτι που θεωρείται σχεδόν αδύνατο.

Το αποτέλεσμα συνεπώς αναμένεται να κριθεί στον δεύτερο γύρο, την 8η Μαΐου, μεταξύ των δύο επικρατέστερων του πρώτου γύρου.

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών συμπίπτει με τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως η υποψήφια του VMRO-DPMNE Σιλιάνοφσκα θα κόψει πρώτη το νήμα του σημερινού πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, με δεύτερο τον υποψήφιο του SDSM Πεντάροφσκι. Οι δυο τους, κατά εκτιμήσεις, θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με την 70χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει και να αναδειχθεί νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας.

Ωστόσο στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η στάση των Αλβανών ψηφοφόρων, οι οποίοι αποτελούν το 25% του εκλογικού σώματος της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο 60χρονος Στέβο Πεντάροφσκι έχει απήχηση στους Αλβανούς ψηφοφόρους και μπορεί να ελπίζει στην επανεκλογή του εάν ψηφιστεί μαζικά από αυτούς στον δεύτερο γύρο.

Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας έχει περιορισμένες εξουσίες, εκτελεί κυρίως εθιμοτυπικά καθήκοντα.

Η θητεία του απερχόμενου προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Πεντάροφσκι ολοκληρώνεται τη 12η Μαΐου.

Ο κ. Πεντάροφσκι εξελέγη πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας τον Μάιο του 2019, όταν ήταν κοινός υποψήφιος του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) και του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI. Είχε επικρατήσει στις εκλογές εκείνες της υποψήφιας του αντιπολιτευόμενου VMRO-DPMNE Σιλιάνοφσκα.

Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών αναμένεται πως θα έχει αντανάκλαση και στις βουλευτικές εκλογές της 8ης Μαΐου, ενόψει των οποίων κατά δημοσκοπήσεις το VMRO-DPMNE προηγείται, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, χωρίς ωστόσο να μοιάζει να οδεύει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

