Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα Δευτέρα «αρκετούς» βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της, ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.

Η ιαπωνική κυβέρνηση και η ιαπωνική ακτοφυλακή ανακοίνωσαν επίσης πως η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν κατά τα φαινόμενα βαλλιστικό πύραυλο. Ο πύραυλος φαίνεται πως έπεσε έξω από την ιαπωνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχο της ιαπωνικής κυβέρνησης, πως επρόκειτο για ένα βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς.

Το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε πως η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε ενδεχομένως αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς από περιοχή κοντά στην πρωτεύουσά της, την Πιονγκγιάνγκ, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες για την εκτόξευση έγιναν γνωστές ενώ η Νότια Κορέα ανακοίνωσε πως ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών της, ο ναύαρχος Κιμ Μιούγν-σου, υποδέχθηκε τον επικεφαλής της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ στρατηγό Στίβεν Γουάιτινγκ για να συζητήσουν την ανάπτυξη αναγνωριστικών δορυφόρων από τη Βόρεια Κορέα και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα.

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών το Σεπτέμβριο, υπάρχουν υποψίες ότι η Βόρεια Κορέα προμηθεύει με όπλα και πυρομαχικά τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, αν και αμφότερες διαψεύδουν αυτό τον ισχυρισμό.

Η Βόρεια Κορέα πιστεύεται ότι ετοιμάζεται να εκτοξεύσει άλλον ένα κατασκοπευτικό δορυφόρο, αφού έθεσε με επιτυχία σε τροχιά το Νοέμβριο έναν αναγνωριστικό δορυφόρο.

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εκόξευσε ένα στρατηγικό πύραυλο κρουζ για να δοκιμάσει μια μεγάλη κεφαλή, καθώς και ένα νέο αντιαεροπορικό πύραυλο.

Νωρίτερα τον Απρίλιο η Βόρεια Κορέα είχε εκτοξεύσει ένα νέο υπερηχητικό πύραυλο στο πλαίσιο της ανάπτυξης για το οπλοστάσιό της πυραύλων στερεού καυσίμου όλων των βεληνεκών.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει αψηφήσει μια απαγόρευση εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναπτύσσει βαλλιστικούς πυραύλους και έχει απορρίψει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας λέγοντας ότι παραβιάζουν το κυρίαρχο δικαίωμά της στην άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

