Σούνακ για νέα πλήγματα κατά Χούθι: Δε θέλουμε σύγκρουση αλλά θα αντιδρούμε

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του δεν επιδιώκουν να συγκρουστούν με τους Χούθι στην Υεμένη και δεν έχει ληφθεί απόφαση για παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον τους, αλλά οι νεότερες επιθέσεις κατά θέσεων των ανταρτών τη νύχτα της Δευτέρας ήταν πράξη «αυτοάμυνας» ως αντίδραση στην «επίμονη απειλή» εκ μέρους τους στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε ο Ρίσι Σούνακ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προέβη σε έκτακτη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων το μεσημέρι της Τρίτης μετά από τη δεύτερη επιχείρηση κατά των Χούθι στην οποία συμμετείχαν αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας από τη βάση Ακρωτηρίου.

Ο κ. Σούνακ είπε ότι τα νεότερα πλήγματα ήταν «περιορισμένα, στοχευμένα και αναγκαία», καθώς οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και στρατιωτικών στόχων στην Ερυθρά Θάλασσα, 12 εκ των οποίων μετά από την πρώτη αμερικανοβρετανική επιχείρηση στις 11 Ιανουαρίου.

«Ενεργήσαμε για να υποβαθμίσουμε περαιτέρω την ικανότητά τους να πραγματοποιούν τέτοιες επιθέσεις», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας στη συνέχεια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ ότι νεότερες πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως τα πλήγματα κατά των Χούθι ήταν αποτελεσματικά.

Είπε επίσης ότι τα βρετανικά αεροσκάφη χτύπησαν δύο στρατιωτικές τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονταν «πολλαπλοί συγκεκριμένοι στόχοι που χρησιμοποιούσαν οι Χούθι για να υποστηρίξουν τις επιθέσεις τους κατά της ναυτιλίας».

Τόνισε δε πως δόθηκε η «μέγιστη προσοχή» στην προφύλαξη των αμάχων.

Λέγοντας ότι η Βρετανία δεν επιδιώκει τη σύγκρουση στην περιοχή και ότι οι επιθέσεις στην Υεμένη δεν συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα, ο κ. Σούνακ κάλεσε τους Χούθι και αυτούς που τους στηρίζουν «να σταματήσουν αυτές τις παράνομες και απαράδεκτες επιθέσεις».

Προειδοποίησε όμως πως η χώρα του «δε θα διστάσει να απαντήσει ξανά ως αυτοάμυνα» αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Προανήγγειλε, εξάλλου, επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών λόρδου Κάμερον στην περιοχή εντός της εβδομάδας και νέες κυρώσεις από κοινού με τις ΗΠΑ κατά παραγόντων που στηρίζουν τους Χούθι.

