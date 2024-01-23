Βόρεια Μακεδονία: Παραιτείται την Πέμπτη σύσσωμη η κυβέρνηση λόγω προεκλογικής περιόδου

Την Πέμπτη το πρωί ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι θα υποβάλει την παραίτησή του, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σήμερα.

Με την παραίτηση του πρωθυπουργού παραιτείται σύσσωμη η κυβέρνηση της χώρας. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα έχουν οριστεί υπηρεσιακός πρωθυπουργός και υπηρεσιακή κυβέρνηση στη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από την εκλογική νομοθεσία της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία 100 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία θα διεξαχθούν στις 8 Μαϊου. Αυτό σημαίνει ότι το αργότερο έως την Κυριακή 28 Ιανουαρίου θα σχηματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή της χώρας.

Βάσει μίας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM), της οποίας ηγείται ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, και του αλβανικού DUI, του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι, επικεφαλής αυτής της υπηρεσιακής κυβέρνησης θα οριστεί πρόσωπο που θα υποδειχθεί από το αλβανικό κόμμα και για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, από το 1991 που απέκτησε την ανεξαρτησία της, η χώρα θα έχει Αλβανό πρωθυπουργό, έστω και για 100 ημέρες.

Το DUI πρότεινε για υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον νυν πρόεδρο της Βουλής και υψηλόβαθμο στέλεχος του αλβανικού αυτού κόμματος Ταλάτ Τζαφέρι.

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, στην υπηρεσιακή αυτή κυβέρνηση συμμετέχει και η αντιπολίτευση με δύο υπουργούς από τις τάξεις της (Εσωτερικών και Εργασίας). Οι υπουργοί αυτοί θα υποδειχτούν από το μεγαλύτερο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το δεξιό VMRO-DPMNE. Ωστόσο το κόμμα αυτό, παρά το γεγονός ότι αποφάσισε να συμμετέχει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, θα απέχει, όπως ανέφερε, από την ψηφοφορία στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, επειδή θεωρεί τον Ταλάτ Τζαφέρι «ακατάλληλο» για πρωθυπουργό της χώρας, για τον οποίο ισχυρίζεται ότι αποτελεί «σύμβολο της διαφθοράς της απερχόμενης κυβέρνησης».

Ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι δήλωσε ότι μέχρι την Κυριακή 28 Ιανουαρίου υπάρχει χρόνος ώστε όλοι να καθίσουν να σκεφτούν υπεύθυνα και να ψηφίσουν την υπηρεσιακή κυβέρνηση.

«Κανείς δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν 13χρονο παιδί, λέγοντας ότι θα προτείνω υπουργούς, αλλά δεν θα ψηφίσω. Όλοι πρέπει να είναι σοβαροί, πουθενά στον κόσμο δεν θα βρείτε παράδειγμα όπου ένας προτείνει υπουργούς και ζητάει από κάποιον άλλο να τους ψηφίσει» σημείωσε ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.

Ο 62χρονος Ταλάτ Τζαφέρι, που θα αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας από το 2017, ενώ την περίοδο 2013-2014 είχε διατελέσει υπουργός 'Αμυνας στην συγκυβέρνηση VMRO-DPMNE-DUI, πρωθυπουργός της οποίας ήταν ο Νίκολα Γκρούεφσκι. Νέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα οριστεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του SDSM Γιόβαν Μίτρεφσκι.

О Ταλάτ Τζαφέρι εξελέγη πρώτη φορά πρόεδρος της Βουλής στις 27 Απριλίου 2017, σε μία επεισοδιακή συνεδρίαση του Σώματος, υπό τις έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών του VMRO-DPMNE, η οποία αμαυρώθηκε από την εισβολή εκατοντάδων υποστηρικτών του Νίκολα Γκρούεφσκι στο Κοινοβούλιο και τον ξυλοδαρμό βουλευτών του SDSM και αλβανικών κομμάτων. Τα επεισόδια εκείνα λειτούργησαν καταλυτικά για την απομάκρυνση του Γκρούεφσκι από την εξουσία και την ανάδειξη νέας κυβέρνησης, με πρωθυπουργό τον Ζόραν Ζάεφ.

Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι βουλευτικές εκλογές στις 8 Μαϊου θα συμπέσουν με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος θεωρείται δεδομένος, αφού, όπως αναμένεται, κανένας από τους υποψηφίους για τον προεδρικό θώκο δεν θα συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 50% στον πρώτο γύρο που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.