Τα πλήγματα εναντίον των Χούθι, που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο στην Υεμένη, δεν θα μείνουν «ατιμώρητα», απείλησαν με σημερινή ανακοίνωσή τους οι υεμενίτες αντάρτες, αναφέροντας πως 18 επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον θέσεών τους.

«Η επιθέσεις αυτές δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση και ατιμώρητες», τόνισε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι σε καταχώρισή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας πως πλήγματα πραγματοποιήθηκαν εναντίον των επαρχιών Σαναά, Χοντέιντα, Ταέζ και Αλ-Μπάιντα.

Στο μεταξύ, στο Λονδίνο, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον προειδοποίησε σήμερα, μετά τους νέους βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν από το Λονδίνο και την Ουάσινγκτον εναντίον των υεμενιτών ανταρτών, πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να «μειώνει την ικανότητα» των Χούθι να πραγματοποιούν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αυτό που κάναμε και πάλι είναι να στείλουμε το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε να μειώνουμε την ικανότητα (των Χούθι) να διεξάγουν επιθέσεις», δήλωσε ο υπουργός. «Τα λόγια και οι προειδοποιήσεις μας ακολουθούνται από δράση», τόνισε επίσης ο Κάμερον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.