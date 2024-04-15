Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

«Όλες οι πλευρές πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αναφερόμενος στο τι δέον γενέσθαι στη Μέση Ανατολή, μετά από την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, την οποία καταδίκασε ξανά.

Σε έκτακτη δήλωση στην ολομέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων το απόγευμα της Δευτέρας, ο κ. Σούνακ σχολίασε πως η Τεχεράνη θέλησε τη νύχτα του Σαββάτου «να βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε μια νέα κρίση».

Χαρακτήρισε την επίθεση ως «άνευ προηγουμένου» και σημείωσε πως αν είχε επιτύχει θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για την περιφερειακή σταθερότητα αλλά και για τις ζωές αμάχων Ισραηλινών.

Επανέλαβε πως βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Typhoon «κατέστρεψαν έναν αριθμό ιρανικών drone» και επίσης πως η Βρετανία παρείχε «σημαντική υποστήριξη, πληροφοριών ασφαλείας, παρακολούθησης και αναγνώρισης».

Όπως πρόσθεσε, «τώρα θέλουμε να δούμε πιο ήρεμα κεφάλια να επικρατούν και κατευθύνουμε όλες τις διπλωματικές μας προσπάθειες προς αυτόν το στόχο».

Ανέφερε πως περαιτέρω διπλωματικά μέτρα συζητήθηκαν στη τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 την Κυριακή και ότι θα υπάρξει συντονισμός δράσεων με τους συμμάχους τις επόμενες ημέρες.

Προανήγγειλε δε πως εντός της Δευτέρας θα έχει επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εκφράσει την αλληλεγγύη της βρετανικής κυβέρνησης και να συζητήσει «πώς μπορούμε να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση».

Ο κ. Σούνακ κάλεσε επίσης σε τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη του Λονδίνου σε λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή αλλά και την «πλήρη στήριξη» της Βρετανίας στο Ισραήλ. Υπενθύμισε πως η Χαμάς ήταν αυτή που ξεκίνησε την τρέχουσα σύρραξη με τη στήριξη του Ιράν και τόνισε εκ νέου την ανάγκη για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Την έγκρισή του για την ενεργή συμμετοχή της Βρετανίας στην απόκρουση της επίθεσης κατά του Ισραήλ από το Ιράν εξέφρασε ο ηγέτης των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ.

Έκανε λόγο για «έναν πιο επικίνδυνο κόσμο» ως αποτέλεσμα της ιρανικής επίθεσης.

Η εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) Μέιρι Μπλακ, αφού καταδίκασε την ιρανική επίθεση, σχολίασε στην τοποθέτησή της ότι αν η αντίδραση της Τεχεράνης για την ισραηλινή επίθεση στο προξενείο στη Δαμασκό κρίνεται «δυσανάλογη» από τη βρετανική κυβέρνηση, το ίδιο θα έπρεπε να λεχθεί και για τις 192 ημέρες βομβαρδισμού από το Ισραήλ στη Γάζα.

Αίσθηση προκάλεσαν δύο ακόμα παρεμβάσεις, από βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος και μέχρι πρόσφατα υπουργούς.

Η εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας των Τόρις και πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ζήτησε από τον πρωθυπουργό να κηρύξει παράνομη οργάνωση το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.

Ο δε πιο μετριοπαθής τέως υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας αποκάλυψε πως όσο ήταν υπουργός το Ισραήλ αρνούνταν να υποστηρίξει την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία στήριζε οικονομικά το Ιράν αγοράζοντας από αυτό τα drone που χρησιμοποιεί στον πόλεμο στην ανατολική άκρη της Ευρώπης. Κάλεσε λοιπόν τον κ. Σούνακ να ζητήσει τώρα από τον κ. Νετανιάχου να αρχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.