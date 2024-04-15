Ο αριθμός των κρουσμάτων κοκκύτη στην Τσεχία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, προειδοποίησαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων που νόσησαν από αυτήν την αναπνευστική ασθένεια.

Η χώρα των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων κατέγραψε 7.888 κρούσματα κοκκύτη από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

Την περασμένη εβδομάδα, οι υγειονομικές αρχές καταμέτρησαν 1.494 νέα κρούσματα, ήτοι η πιο ραγδαία αύξηση σε εβδομαδιαία βάση για φέτος.

Η διασπορά είναι η σημαντικότερη που καταγράφεται από το 1959, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, σύμφωνα με τα επίσημα μητρώα.

Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός στην Τσεχία, όχι όμως οι αναμνηστικές δόσεις και ορισμένοι άνθρωποι αρνούνται να τις κάνουν.

Οι έφηβοι αποτελούν την πλέον πληγείσα ηλικιακή ομάδα, καθώς οι γονείς αγνοούν συχνά τις συστάσεις ενός αναμνηστικού εμβολίου στην ηλικία των 10 ή 11 ετών, υπογραμμίζει η Πάβλα Σβρτσίνοβα, υψηλόβαθμη αξιωματούχος στον τομέα Υγείας της Τσεχίας.

«Εκ του συνόλου (των 7.888 κρουσμάτων της νόσου), 5.808 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί», διευκρινίζει το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας στον ιστότοπό του, όπου προσθέτει πως 183 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Τρεις Τσέχοι που νόσησαν απεβίωσαν φέτος: ένας άνδρας 62 ετών, μία γυναίκα 84 ετών και ένα νεογέννητο.

Η διασπορά που καταγράφεται τώρα διαψεύδει τις προβλέψεις των υγειονομικών αρχών που, τον περασμένο μήνα, εκτιμούσαν πως οι αριθμός των κρουσμάτων είχε κορυφωθεί.

Μια αύξηση του αριθμού κρουσμάτων κοκκύτη στην Ευρώπη καταγράφηκε από τα μέσα του 2023 και συνεχίζεται το 2024. Εκτός της Τσεχίας, θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Ολλανδία, σύμφωνα με μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών (ECDC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

