Ιρανός ΥΠΕΞ: Θα απαντήσουμε άμεσα αν το Ισραήλ προχωρήσει σε αντίποινα

Το Ιράν δεν επιθυμεί αύξηση των εντάσεων αλλά θα απαντήσει άμεσα και πιο σθεναρά από ό,τι προηγουμένως, αν το Ισραήλ προχωρήσει σε αντίποινα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν στον Βρετανό ομόλογό του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε drones και πυραύλους προς το Ισραήλ αργά το Σάββατο σε αντίποινα για μια επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, τροφοδοτώντας φόβους για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο που θα μπορούσε να ξεσπάσει στον απόηχο του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

