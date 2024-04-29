Άρση έκτακτων υγειονομικών μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας κατά της Covid-19

Κατά την πρόσφατη Συνεδρίαση της 3ης Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες που συνεδρίασε στις 25/04/2024 και μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης της Χώρας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, εισηγήθηκε την άρση των έκτακτων υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεία κατά της Covid-19.

Ειδικά για τις δομές Υγείας (Νοσοκομεία και λοιποί Υγειονομικοί Σχηματισμοί του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα) και εφόσον από τα στοιχεία της δομής διαπιστώνονται ειδικές συνθήκες για τη λήψη τυχόν -κατά περίπτωση- μέτρων, υπεύθυνη να εκδίδει υγειονομικούς κανόνες είναι η οικεία Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ).

Αντίστοιχα και για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), Θεραπευτηρίων Χρονίως Πασχόντων (ΘΧΠ), κλειστές δομές φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία και παραρτήματα Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, η οικεία Διοίκηση σε συνεργασία με το υγειονομικό προσωπικό κάθε Δομής μπορεί να προχωρεί σε λήψη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων αξιολογώντας τους εκάστοτε επιδημιολογικούς παράγοντες.

Παραμένει ωστόσο η ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων έναντι της Covid-19 και για το λόγο αυτό συνιστάται η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, ο επικαιροποιημένος εμβολιασμός και η λήψη αντιικής θεραπείας για όσους νοσούν.

