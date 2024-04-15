Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε ένα σχολείο, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές ουκρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δύο άνδρες ηλικίας 63 και 65 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου ενώ δύο γυναίκες 63 και 65 ετών τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Στην ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης ανέφερε ότι μια «τηλεκατευθυνόμενη βόμβα» έπληξε το «εκπαιδευτικό ίδρυμα» στην κοινότητα Λουκιάντσι, στα βόρεια του Χαρκόβου, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην κοινότητα Σιβέρσκ. Ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν ανέφερε ότι η περιοχή βομβαρδίστηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνδρες ηλικίας από 36 έως 86 ετών.

Πριν από τον πόλεμο το Σιβέρσκ είχε 11.000 κατοίκους. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα και βομβαρδίζεται συχνά.

Η Ουκρανία παραδέχτηκε την Κυριακή ότι η κατάσταση είναι «τεταμένη» στα ανατολικά σύνορά της, όπου ο ρωσικός στρατός επιχειρεί να καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας κοινότητα του Τσάσιβ Γιαρ, η οποία απέχει 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σιβέρσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.