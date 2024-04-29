Στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδα, φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού κατέρριψε σήμερα ντρόουν στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η ιταλική φρεγάτα έχει αναλάβει την προστασία ευρωπαϊκού εμπορικού πλοίου.

Το ντρόουν επλήγη σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, χωρίς κανένα κίνδυνο για το εμπορικό σκάφος και την ίδια την φρεγάτα, όπως έκανε γνωστό το ιταλικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.