Το ΝΑΤΟ εκτίμησε σήμερα πως τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ήταν "αμυντικά" και κάλεσε τους τελευταίους να θέσουν τέλος στις επιθέσεις τους.

"Τα πλήγματα αυτά ήταν αμυντικά και είχαν σκοπό να διατηρήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο", δήλωσε ο Ντίλαν Γουάιτ, εκπρόσωπος της Συμμαχίας. "Οι επιθέσεις των Χούθι πρέπει να λάβουν τέλος", πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το Βέλγιο δήλωσε πως εργάζεται με τους εταίρους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και την αποφυγή οποιασδήποτε διάχυσης, όπως ανέφερε σήμερα στο X η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Χάτζα Λαμπίμπ.

"Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από τους Χούθι είναι ένας πραγματικός κίνδυνος για τη σταθερότητα της περιοχής και αντιπροσωπεύει μια κλιμάκωση που δεν είναι προς όφελος κανενός", ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

